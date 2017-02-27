На форуме в Сочи договорились о новых инвестициях Комментариев: 0 Фото обладминистрации

В рамках решения задачи развития межрегиональных связей и более тесной интеграции с субъектами Российской Федерации в выработке совместных подходов к решению общих для российских регионов социально-экономических проблем глава администрации области Александр Никитин планирует подписать на Сочинском форуме несколько соглашений с российскими регионами.



Уже подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Республикой Крым, которое придаст новый импульс давнему сотрудничеству между нашими регионами. Если прежде акцент делался на культурные связи и патриотическую работу, то теперь актуальными являются вопросы экономического развития.



На сочинской площадке состоялась встреча Александра Никитина с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрийской Республики в РФ Эмилем Бриксом.



Напомним, что в январе этого года губернатор встретился с учредителем немецкой компании BOXMARK Р.Шмидтом и обсудил вопрос строительства кожевенного завода на территории региона. Проект планируется осуществить на территории индустриального парка «Котовск». Подписано соглашение о намерениях к сотрудничеству между администрацией Тамбовской области и обществом с ограниченной ответственностью «Боксмарк Ледер» (Австрийская Республика) для реализации инвестиционного проекта.



Первый заместитель главы администрации области Александр Ганов и руководитель управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталия Макаревич провели продуктивные переговоры с представителями Татарстана - руководителями машиностроительного кластера и агентства инвестиционного развития.



Машиностроительный кластер Республики Татарстан является дочерним подразделением Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам». Основные цели кластера – это поиск заказов для машиностроительных предприятий - членов кластера. В ходе переговоров обсуждалась тема выстраивания кооперационных отношений. На сегодняшний день, по словам руководителя машиностроительного кластера Сергея Майорова, переговорным процессом охвачено более 300 госкорпораций, крупнейших российских и международных заказчиков. В рамках решения задачи развития межрегиональных связей и более тесной интеграции с субъектами Российской Федерации в выработке совместных подходов к решению общих для российских регионов социально-экономических проблем глава администрации области Александр Никитин планирует подписать на Сочинском форуме несколько соглашений с российскими регионами.Уже подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Республикой Крым, которое придаст новый импульс давнему сотрудничеству между нашими регионами. Если прежде акцент делался на культурные связи и патриотическую работу, то теперь актуальными являются вопросы экономического развития.На сочинской площадке состоялась встреча Александра Никитина с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрийской Республики в РФ Эмилем Бриксом.Напомним, что в январе этого года губернатор встретился с учредителем немецкой компании BOXMARK Р.Шмидтом и обсудил вопрос строительства кожевенного завода на территории региона. Проект планируется осуществить на территории индустриального парка «Котовск». Подписано соглашение о намерениях к сотрудничеству между администрацией Тамбовской области и обществом с ограниченной ответственностью «Боксмарк Ледер» (Австрийская Республика) для реализации инвестиционного проекта.Первый заместитель главы администрации области Александр Ганов и руководитель управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталия Макаревич провели продуктивные переговоры с представителями Татарстана - руководителями машиностроительного кластера и агентства инвестиционного развития.Машиностроительный кластер Республики Татарстан является дочерним подразделением Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам». Основные цели кластера – это поиск заказов для машиностроительных предприятий - членов кластера. В ходе переговоров обсуждалась тема выстраивания кооперационных отношений. На сегодняшний день, по словам руководителя машиностроительного кластера Сергея Майорова, переговорным процессом охвачено более 300 госкорпораций, крупнейших российских и международных заказчиков.



