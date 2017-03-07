Россельхозбанк направил более 25 млрд рублей по программе льготного кредитования АПК Комментариев: 0



«Менее чем за два месяца с момента подписания соглашения с Минсельхозом России Россельхозбанк провел все необходимые согласовательные процедуры, организовал оперативный и бесперебойный процесс льготного кредитования и предоставил сотням сельхозтоваропроизводителей существенную часть кредитов. Уверен, что поддержка Россельхозбанка будет способствовать качественному и своевременному проведению посевной кампании и высокому урожаю по итогам 2017 года», – подчеркнул Министр сельского хозяйства Александр Ткачев.



По словам Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева, в настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки от аграриев, формировать реестры потенциальных заемщиков и обеспечивать согласование проектов с Минсельхозом России. При этом особое внимание уделяется кредитованию малых форм хозяйствования. По состоянию на 06.03.2017 Россельхозбанком принято более 600 заявок от представителей данного сегмента на общую сумму 8,2 млрд рублей.



Запущенный в 2017 году механизм льготного кредитования позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев, теперь у предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, что значительно повышает эффективность государственной поддержки отрасли. С момента запуска механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых АО «Россельхозбанк» предоставил сельхозтоваропроизводителям финансирование на общую сумму более 25 млрд рублей, сообщает Минсельхоз РФ. Банк стал первым из российских уполномоченных организаций, приступившим к реализации нового порядка, и сегодня является лидером по объему портфеля указанных кредитов.«Менее чем за два месяца с момента подписания соглашения с Минсельхозом России Россельхозбанк провел все необходимые согласовательные процедуры, организовал оперативный и бесперебойный процесс льготного кредитования и предоставил сотням сельхозтоваропроизводителей существенную часть кредитов. Уверен, что поддержка Россельхозбанка будет способствовать качественному и своевременному проведению посевной кампании и высокому урожаю по итогам 2017 года», – подчеркнул Министр сельского хозяйства Александр Ткачев.По словам Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева, в настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки от аграриев, формировать реестры потенциальных заемщиков и обеспечивать согласование проектов с Минсельхозом России. При этом особое внимание уделяется кредитованию малых форм хозяйствования. По состоянию на 06.03.2017 Россельхозбанком принято более 600 заявок от представителей данного сегмента на общую сумму 8,2 млрд рублей.Запущенный в 2017 году механизм льготного кредитования позволяет существенно упростить процесс финансирования аграриев, теперь у предприятий АПК отсутствует необходимость извлекать значительные средства из оборота и проходить длительные процедуры получения субсидии, что значительно повышает эффективность государственной поддержки отрасли.



