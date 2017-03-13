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Тамбовские семена не хуже импортных

Вчера, 12:57
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В администрации области прошло ежегодное агрономическое совещание «Формирование сортовой политики в Тамбовской области на 2017 год». В нем приняли участие представители региональной власти, филиала «Госсорткомиссия» по Тамбовской области, сотрудники научно-исследовательских институтов России, руководители и специалисты семеноводческих, овощеводческих, плодоводческих, крестьянско-фермерских хозяйств области.
Тамбовские семена не хуже импортных

Ежегодно специалисты тамбовского филиала «Госсорткомиссия» проводят около 2 тысяч сортоопытов. По итогам испытаний обновляется список наиболее перспективных сортов и гибридов. Главные критерии при отборе — урожайность, устойчивость к болезням и вредителям. На выставке, которая развернулась в холле администрации области, были представлены итоги селекционной работы тамбовских сортоиспытателей.

В рамках совещания аграрии обсудили тему производства перспективных сортов плодовых и ягодных культур, кукурузы и подсолнечника, озимой пшеницы и яровых культур. Специалисты также говорили о развитии отечественного семеноводства сахарной свеклы в условиях импортозамещения.

По словам экспертов, более 90 процентов семян сахарной свеклы, которые высеиваются на российских полях - импортные. Производители подсолнечника и кукурузы используют от 40 до 60 процентов семян зарубежных сортов. На сегодняшний день работа по выведению высокопродуктивных перспективных сортов растений для Тамбовщины весьма актуальна.

Как поясняют специалисты, правом выращивать и реализовывать семена обладают многие хозяйства. В нашем регионе есть и такие организации, у которых производство семян - основной вид деятельности. «На Тамбовщине большинство сельхозпроизводителей используют семена, которые вырастили сами», - говорит начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов. Для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо использовать элитные семена. Их можно использовать до третьей репродукции. После этого семена нужно менять.

Александр Аксенов призвал тамбовских сельхозпроизводителей использовать больше отечественных семян. Ведь семена кукурузы, подсолнечника российской селекции не только не хуже импортных, а в чем-то даже превосходят их. То же самое можно сказать о некоторых сортах сахарной свеклы, которые прошли сортоиспытания и полностью соответствуют всем сегодняшним требованиям. Он также отметил, что все рекомендованные в рамках совещания российские сорта прошли испытания и адаптированы для выращивания в Тамбовской области. «Среди мероприятий государственной поддержки сельхозпроизводителей существуют госсубсидии на приобретение семенного материала, - говорит Александр Аксенов. – Они выдаются при условии использования элитных семян, соответствующих посевным стандартам».
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