В Тамбовской области расширят проект строительства свинокомплексов Комментариев: 0



Строительство свинокомплексов стартует уже этой весной. Первая товарная продукция в размере 46 тыс. тонн начнет реализовываться в 2019 году. Проектная мощность будет достигнута в 2021 году.



Тамбовская область является одним из главных производителей свинины в стране. Доля региона в общероссийском объеме производства составляет 4,6%. ГК «Русагро» расширит проект строительства свинокомплексов в Тамбовской области, который был одобрен в ноябре 2016 года. В компании сообщили, что производственные мощности будут увеличены с 53 до 85 тыс. тонн свинины в живом весе в год, а мощности комбикормового завода - до 740 тыс тонн кормов в год. Реализация проекта с учетом последних изменений составит 12 млрд рублей, что на 54% больше первоначально утвержденного бюджета.Строительство свинокомплексов стартует уже этой весной. Первая товарная продукция в размере 46 тыс. тонн начнет реализовываться в 2019 году. Проектная мощность будет достигнута в 2021 году.Тамбовская область является одним из главных производителей свинины в стране. Доля региона в общероссийском объеме производства составляет 4,6%.



