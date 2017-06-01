В Петербурге узнали о трудовых ресурсах Тамбовской области Комментариев: 0

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Доклад губернатора состоялся в рамках панельной сессии министерства сельского хозяйства РФ «Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске баланса» Петербургского международного экономического форума. Участников сессии приветствовал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, который сказал, что высокие технологии позволят увеличить сельхозпроизводство к 2025 году на четверть.



Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в своем выступлении Александр Никитин подчеркнул устойчивую аграрную специализацию Тамбовской области. В этой отрасли функционируют 275 сельскохозяйственных организаций, более 2000 КФХ. Численность работников АПК на протяжении последних 10 лет стабильна и составляет более 25 процентов ( 130 тысяч человек из 400 тысяч, проживающих в сельской местности).



Губернатор заметил, что для региона сохранение баланса занятости и повышение качества жизни сельских жителей на фоне внедрения инноваций и повышения эффективности сельскохозяйственного производства является одной из приоритетных задач. По его словам, с 2000 года сокращение численности занятых в подотрасли растниеводства произошло в 4,4 раза ( на 47 тысяч человек). При этом валовая стоимость произведенной продукции на одного работника увеличилась в 75 раз и достигла 3,7 млн рублей. В регионе сохранение баланса трудовых ресурсов обеспечивается путем реализации крупных современных инвестиционных проектов в сфере животноводства. Начиная с 2009 года, в этом секторе численность работников имеет тенденцию роста. На крупных предприятиях трудоустроены люди практически со всех муниципалитетов области, а также из соседних регионов. По итогам 2016 года уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составил 25300 рублей, что превышает среднее значение по экономике на 11 процентов. Как сказал Александр Никитин, весомая доля региона в АПК России, логистические преимущества, концентрация квалифицированной рабочей силы делают нашу область привлекательной для организации высокотехнологичных производств, а развитие глубокой переработки сельхозпродукции позволит осуществить сбыт продукции с высокой добавленной стоимостью, что увеличит экспортный потенциал. Это также наш приоритет. Александр Никитин сообщил далее, что новые инвестиционные проекты в АПК на общую сумму около 75 млрд рублей позволят создать дополнительно более 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. По итогам 2016 года область по количеству таких рабочих мест в сельском хозяйстве занимает четвертую позицию в России и второе место в ЦФО. К 2020 году их доля в структуре занятых на предприятиях АПК достигнет 82 процентов. Инновационный путь развития способствует расширению номенклатуры профессий. Ежегодно система агрообразования в регионе выпускает более 2000 специалистов с высшим образованием и более 900 человек со средним профессиональным. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Доклад губернатора состоялся в рамках панельной сессии министерства сельского хозяйства РФ «Инновации в сельском хозяйстве и занятость в аграрном секторе: в поиске баланса» Петербургского международного экономического форума. Участников сессии приветствовал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, который сказал, что высокие технологии позволят увеличить сельхозпроизводство к 2025 году на четверть.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в своем выступлении Александр Никитин подчеркнул устойчивую аграрную специализацию Тамбовской области. В этой отрасли функционируют 275 сельскохозяйственных организаций, более 2000 КФХ. Численность работников АПК на протяжении последних 10 лет стабильна и составляет более 25 процентов ( 130 тысяч человек из 400 тысяч, проживающих в сельской местности).Губернатор заметил, что для региона сохранение баланса занятости и повышение качества жизни сельских жителей на фоне внедрения инноваций и повышения эффективности сельскохозяйственного производства является одной из приоритетных задач. По его словам, с 2000 года сокращение численности занятых в подотрасли растниеводства произошло в 4,4 раза ( на 47 тысяч человек). При этом валовая стоимость произведенной продукции на одного работника увеличилась в 75 раз и достигла 3,7 млн рублей. В регионе сохранение баланса трудовых ресурсов обеспечивается путем реализации крупных современных инвестиционных проектов в сфере животноводства. Начиная с 2009 года, в этом секторе численность работников имеет тенденцию роста. На крупных предприятиях трудоустроены люди практически со всех муниципалитетов области, а также из соседних регионов. По итогам 2016 года уровень оплаты труда в сельском хозяйстве составил 25300 рублей, что превышает среднее значение по экономике на 11 процентов. Как сказал Александр Никитин, весомая доля региона в АПК России, логистические преимущества, концентрация квалифицированной рабочей силы делают нашу область привлекательной для организации высокотехнологичных производств, а развитие глубокой переработки сельхозпродукции позволит осуществить сбыт продукции с высокой добавленной стоимостью, что увеличит экспортный потенциал. Это также наш приоритет. Александр Никитин сообщил далее, что новые инвестиционные проекты в АПК на общую сумму около 75 млрд рублей позволят создать дополнительно более 5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. По итогам 2016 года область по количеству таких рабочих мест в сельском хозяйстве занимает четвертую позицию в России и второе место в ЦФО. К 2020 году их доля в структуре занятых на предприятиях АПК достигнет 82 процентов. Инновационный путь развития способствует расширению номенклатуры профессий. Ежегодно система агрообразования в регионе выпускает более 2000 специалистов с высшим образованием и более 900 человек со средним профессиональным.



