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В Тамбовской области завершились весенне-полевые работы
По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, на полях региона завершился сев яровых культур. На сегодняшний день засеяно более 1 миллиона 250 тысяч гектаров полей, что составляет 100 процентов от запланированного объема, сообщает обладминистрация.
В области посеяно более 260 тысяч гектаров ячменя, свыше 120 тысяч гектаров пшеницы, 56 тысяч гектаров гороха и почти 9 тысяч гектаров овса.
Больше запланированного посеяно кукурузы на зерно – свыше 135 тысяч гектаров. На 4 процента перевыполнен план и по севу подсолнечника – всего 375 тысяч гектаров. Сахарная свекла посеяна на 118 тысячах гектаров полей.
Сельхозпроизводители региона на 3 процента перевыполнили план по севу сои – всего засеяно более 84 тысяч гектаров полей. Картофель посажен на общей площади около 3,7 тысяч гектаров, овощи – около 200 гектаров.
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