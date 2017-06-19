Деловые встречи тамбовской делегации на российско-китайском EXPO Комментариев: 0

В рамках участия в Российско-Китайском ЕХРО состоялась рабочая встреча делегации администрации Тамбовской области с заместителем председателя Хэйлунцзянского провинциального комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чжао Юйсэнем и представителями китайских бизнес-кругов, сообщает пресс-служба обладминистрации.



Руководитель делегации Тамбовской области, вице-губернатор Сергей Иванов представил презентацию инвестиционного потенциала региона, сделав акцент на наиболее конкурентоспособных направлениях развития. В частности, речь шла об инвестиционных проектах, которые могут быть интересны иностранным инвесторам. По окончании мероприятия Сергей Иванов дал интервью каналу «Радио и телевидение Хэйлунцзяна».



Представители бизнес-сообщества китайской провинции Хэйлунцзян уже 25 лет развивают торгово-экономическое сотрудничество с приграничными российскими регионами, активно инвестируя в экономику России. Они выразили готовность расширять географию связей, в том числе с центральным Черноземьем. По результатам встреч была достигнута договоренность об организации бизнес-миссии китайских деловых кругов в Тамбовскую область.



Сегодня доля товарооборота Тамбовской области с КНР составляет около 6 процентов всего товарооборота области (15,2 млн. долларов США по итогам 2016 года). Глава администрации области Александр Никитин считает, что в санкционных условиях двусторонние связи с Китаем могут быть более плодотворными. О больших перспективах сотрудничества с КНР говорил вчера во время «Прямой линии» президент страны Владимир Путин. В рамках участия в Российско-Китайском ЕХРО состоялась рабочая встреча делегации администрации Тамбовской области с заместителем председателя Хэйлунцзянского провинциального комитета Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Чжао Юйсэнем и представителями китайских бизнес-кругов, сообщает пресс-служба обладминистрации.Руководитель делегации Тамбовской области, вице-губернатор Сергей Иванов представил презентацию инвестиционного потенциала региона, сделав акцент на наиболее конкурентоспособных направлениях развития. В частности, речь шла об инвестиционных проектах, которые могут быть интересны иностранным инвесторам. По окончании мероприятия Сергей Иванов дал интервью каналу «Радио и телевидение Хэйлунцзяна».Представители бизнес-сообщества китайской провинции Хэйлунцзян уже 25 лет развивают торгово-экономическое сотрудничество с приграничными российскими регионами, активно инвестируя в экономику России. Они выразили готовность расширять географию связей, в том числе с центральным Черноземьем. По результатам встреч была достигнута договоренность об организации бизнес-миссии китайских деловых кругов в Тамбовскую область.Сегодня доля товарооборота Тамбовской области с КНР составляет около 6 процентов всего товарооборота области (15,2 млн. долларов США по итогам 2016 года). Глава администрации области Александр Никитин считает, что в санкционных условиях двусторонние связи с Китаем могут быть более плодотворными. О больших перспективах сотрудничества с КНР говорил вчера во время «Прямой линии» президент страны Владимир Путин.



