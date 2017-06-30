В «Уварово» будет создан индустриальный парк Комментариев: 0



Инвесторы предложили два проекта: «Комплекс зерноочистительно-сушильный с участком железнодорожной и автозагрузки, отделением хранения» (ООО «Рассказовское») и «Строительство завода по глубокой переработке зерна» (ООО «Ладесол-Тамбов»). Второй проект предлагается реализовать на уваровской площадке производственного типа «Салют-Инвест» путем создания индустриального парка "Уварово".



Территория в городе Уварово площадью более 28 гектаров обеспечена инфраструктурой: здесь есть электроснабжение, водоснабжение, газ. Это значит, что нет необходимости в согласовании документации на выделение мощностей и дорогостоящей оплате за подключение к ним. Данное обстоятельство существенно снижает общий объем необходимых инвестиций для создания индустриального парка. Высокий уровень готовности территории позволяет в кратчайшие сроки приступить к осуществлению проекта.



То, что данная территория оказалась востребованной инвесторами, подтверждает актуальность поручения главы администрации области Александра Никитина о необходимости активнее использовать промышленные площадки, которые выгодно расположены и имеют инженерные коммуникации. - Создание индустриальных и технопарков — действенный механизм привлечения инвестиций. Это позволит с минимальным вложением ассигнований из бюджета развивать экономику за счет привлечения частного капитала, - считает губернатор.



Вопрос о создании инвестиционных площадок стоит на повестке дня каждого заседания межведомственного совета по инвестиционной политике, который является постоянно действующим совещательным органом при главе администрации области по вопросам стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности на территории Тамбовской области.



На совете принимаются решения по предоставлению государственной поддержки инвестиционной деятельности. Господдержка осуществляется в рамках реализации закона «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области», который предусматривает различные виды финансовой и нефинансовой помощи. В состав совета входят руководители органов исполнительной власти, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и общественных объединений. На восьмом заседании межведомственного совета по инвестиционной политике рассмотрели новые инвестиционные проекты и приняли решение о создании индустриального парка "Уварово". Заседание межведомственного совета по инвестиционной политике прошло под руководством первого заместителя главы администрации области Александра Ганова, сообщает пресс-служба обладминистрации.Инвесторы предложили два проекта: «Комплекс зерноочистительно-сушильный с участком железнодорожной и автозагрузки, отделением хранения» (ООО «Рассказовское») и «Строительство завода по глубокой переработке зерна» (ООО «Ладесол-Тамбов»). Второй проект предлагается реализовать на уваровской площадке производственного типа «Салют-Инвест» путем создания индустриального парка "Уварово".Территория в городе Уварово площадью более 28 гектаров обеспечена инфраструктурой: здесь есть электроснабжение, водоснабжение, газ. Это значит, что нет необходимости в согласовании документации на выделение мощностей и дорогостоящей оплате за подключение к ним. Данное обстоятельство существенно снижает общий объем необходимых инвестиций для создания индустриального парка. Высокий уровень готовности территории позволяет в кратчайшие сроки приступить к осуществлению проекта.То, что данная территория оказалась востребованной инвесторами, подтверждает актуальность поручения главы администрации области Александра Никитина о необходимости активнее использовать промышленные площадки, которые выгодно расположены и имеют инженерные коммуникации. - Создание индустриальных и технопарков — действенный механизм привлечения инвестиций. Это позволит с минимальным вложением ассигнований из бюджета развивать экономику за счет привлечения частного капитала, - считает губернатор.Вопрос о создании инвестиционных площадок стоит на повестке дня каждого заседания межведомственного совета по инвестиционной политике, который является постоянно действующим совещательным органом при главе администрации области по вопросам стимулирования инвестиционной и предпринимательской активности на территории Тамбовской области.На совете принимаются решения по предоставлению государственной поддержки инвестиционной деятельности. Господдержка осуществляется в рамках реализации закона «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области», который предусматривает различные виды финансовой и нефинансовой помощи. В состав совета входят руководители органов исполнительной власти, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и общественных объединений.



