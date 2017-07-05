Инвестиции в предприятия Тамбовщины превысили уровень 2016 года Комментариев: 0 За пять месяцев 2017 года индекс физического объёма производства в Тамбовской области составил 105,8%. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах за 1 квартал 2017 года составил 1860,3 млн. рублей или 104,8 % к уровню прошлого года. Что касается конкретных предприятий, то наибольший объём инвестиционных вложений осуществлён в АО «Прогресс» (268%), АО «Изорок» (250%), ПАО «Пигмент» (180%), сообщает управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области.



Налоговые поступления в первом квартале 2017 года в консолидированный бюджет от предприятий обрабатывающих производств составил 2,2 млрд. рублей (101,5% к уровню 2016 года). Значительно выросли налоговые поступления от завода «Комсомолец» (172%), корпорации «Росхимзащита» (123%) и АО «Прогресс» (127%).



Позитивные тенденции в промышленности — это результат не только успешного менеджмента предприятий, но и региональной промышленной политики, которая нацелена на поддержку модернизации, импортозамещения, экспорта.



- Мы имеем положительную динамику итоговых показателей промышленного производства и эффективную нормативно-правовую базу развития промышленности в целом. Тесно взаимодействуем с Минпромторгом России по целевым программа в сфере промышленности, - подчеркивает глава региона Александр Никитин.



Новые производственные программы ведущих промышленных предприятий области составили основу Регионального плана по импортозамещению. Так, на заводе «Пигмент» запущено производство импортозамещающей продукции в рамках реализации двух инвестпроектов: организация производства фталоцианина меди и расширение мощности производства акриловых эмульсий. За пять месяцев 2017 года индекс физического объёма производства в Тамбовской области составил 105,8%. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах за 1 квартал 2017 года составил 1860,3 млн. рублей или 104,8 % к уровню прошлого года. Что касается конкретных предприятий, то наибольший объём инвестиционных вложений осуществлён в АО «Прогресс» (268%), АО «Изорок» (250%), ПАО «Пигмент» (180%), сообщает управление по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области.Налоговые поступления в первом квартале 2017 года в консолидированный бюджет от предприятий обрабатывающих производств составил 2,2 млрд. рублей (101,5% к уровню 2016 года). Значительно выросли налоговые поступления от завода «Комсомолец» (172%), корпорации «Росхимзащита» (123%) и АО «Прогресс» (127%).Позитивные тенденции в промышленности — это результат не только успешного менеджмента предприятий, но и региональной промышленной политики, которая нацелена на поддержку модернизации, импортозамещения, экспорта.- Мы имеем положительную динамику итоговых показателей промышленного производства и эффективную нормативно-правовую базу развития промышленности в целом. Тесно взаимодействуем с Минпромторгом России по целевым программа в сфере промышленности, - подчеркивает глава региона Александр Никитин.Новые производственные программы ведущих промышленных предприятий области составили основу Регионального плана по импортозамещению. Так, на заводе «Пигмент» запущено производство импортозамещающей продукции в рамках реализации двух инвестпроектов: организация производства фталоцианина меди и расширение мощности производства акриловых эмульсий.



