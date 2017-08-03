Тамбовские заключенные собрали большой урожай огурцов

Владислав Федоров: QR-коды на выборах должны быть защищены также как цифровая подпись 0 QR-коды, используемые для передачи результатов голосования, необходимо защитить от фальсификаций, заявил на пресс-конференции по предварительным итогам работы ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" член Клуба политических дебатов Владислав Федоров, сообщает РИА Новости.

В Тамбове открылась школа «Сколково» 0 Впервые торжественная линейка сегодня прошла в школе «Сколково-Тамбов». Детям и их родителям представили новое учебное заведение, на базе которого сосредоточены новейшие технологии в сфере образования.

На дорогах России вырастет смертность в ДТП 0 ГИБДД готовится к резкому скачку смертности в ДТП после 2018 года, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новый проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, - пишет РИА Новости.

Александр Ткачев встретился с Александром Никитиным 0 29 августа в Минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным.

В Уварово создан индустриальный парк 0 Глава тамбовского региона Александр Никитин подписал постановление о создании в городе Уварово индустриального парка, якорным инвестором которого станет ООО «Ладесол-Тамбов» (дочерняя структура рязанского «Ладесола»), сообщает ИА «Абирег».

Аграрии Липецкой области намолотили 2,6 млн. тонн зерновых 0 Липецкие аграрии намолотили 2 млн. 600 тыс. тонн зерновых и зернобобовых Это почти на 600 тыс. тонн выше результатов аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, обмолочено 86% площадей.

В ГК «АСБ» соберут рекордный урожай 0 В ГК «АСБ» продолжается уборочная кампания 2017 года, которая отмечена высокими показателями по урожайности ряда важных культур.

На международном форуме «Армия-2017» Тамбовскую область представляют пять предприятий ОПК 0 В подмосковной Кубинке стартовал третий международный военно-технический форум "Армия-2017". Участие в крупнейшем событии в области вооружения, промышленности и технологий принимают представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий из России и из-за рубежа. Тамбовскую область

Тамбовские хлеборобы собрали три миллиона тонн зерна 0 По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, с полей собрано около 70 процентов урожая зерновых культур. В закромах региона уже более трех миллионов тонн зерна 2017 года.

В Тамбове дан старт горячей линии для избирателей 0 В Тамбовской области начал работать региональный пункт общественной горячей линии связи с избирателями. Работа горячей линии организована в преддверии Единого дня голосования 10 сентября 2017 года, сообщает пресс-служба Общественной палаты Тамбовской области.

В Тамбовской области утонули 25 человек 0 С начала купального сезона в области на воде погибли 25 человек. Не больше чем за прошлый, однако, и этот еще не завершен. В выходные синоптики снова обещают жару, сообщает ГТРК Тамбов.

Дополнительные выборы в Мичуринске 0 В Мичуринске 10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутата Тамбовской областной Думы шестого созыва по Мичуринскому одномандатному избирательному округу № 11 и дополнительные выборы депутата Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области пятого созыва по

Тамбовская филармония останется полуразрушенной 0 Правительство РФ решило не давать денег на реконструкцию тамбовской филармонии. Это связано с существенным сокращением финансирования программы "Культура России". Как следует из постановления правительства, финансирование сокращено на 46,1 млрд рублей, пишет «МК в Тамбове».

На строительство перинатального центра в Тамбове будут выделены дополнительные средства 0 Госкорпорация «Ростех» увеличивает финансирование строительства перинатальных центров в России и выделяет на эти цели 1,7 миллиарда рублей. В ближайшие месяцы будет дофинансирован объект и в Тамбовской области.

В девяти тамбовских селах строят новые асфальтовые дороги 0 Строительство дорог к отдаленным селам в восьми районах Тамбовской области ведется в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Фестиваль «Чернозём-2017» обновил рекорд по числу зрителей 0 Фестиваль «Чернозём-2017» посетили 18 тысяч зрителей, что на три тысячи больше, чем было в прошлом году. Популярность по дням распределилась следующим образом: первый день – 5650 зрителей, второй день – 6800, третий – 5500. Гости из других регионов разместили 400 палаток.

На фестивале "Чернозём-2017" откроется вторая сцена 0 На фестивале "Чернозём-2017" будет работать вторая сцена, которая уже построена. Как сообщают организаторы фестиваля, она предназначена преимущественно для гостей города и тех, кто находится в палаточном лагере. Малая сцена будет работать в утренние часы 5 и 6 августа.

Тамбовские заключенные собрали большой урожай огурцов 0 На сегодняшний день осужденные колонии – поселения №2 Кирсановского района собрали и переработали уже более 6 тонн экологически чистой продукции. Выращивают овощи традиционными методами, без использования различных химикатов.

Открытие детского технопарка «Кванториум-Тамбов» состоится в сентябре 0 В начале сентября откроется детский технопарк "Кванториум-Тамбов" по адресу: улица Державинская, 10. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Сейчас в технопарке завершаются отделочные работы, устанавливается новое оборудование.

В Мичуринске у будущей набережной появился асфальт 0 Этой весной в Мичуринске начались работы по благоустройству будущей набережной. Событие для города историческое, масштабы работы впечатляющие.