В девяти тамбовских селах строят новые асфальтовые дороги Комментариев: 0



Дорога, которая свяжет село Большие Туляны с райцентром Рассказово, практически готова. Рабочим осталось укрепить обочины, оборудовать съезды, установить знаки и нанести разметку. По словам Алексея Власова, степень готовности составляет более 80 процентов. Перед подписанием акта выполненных работ сюда приедет мобильная лаборатория. Специалисты возьмут пробы асфальта и вынесут решение о том, насколько качественно она построена.



Качество дорог на особом контроле в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Общественник Павел Серегин подчеркивает, что нельзя забывать про малые села. Местные жители в любое время года, независимо от погоды, должны иметь возможность добраться до райцентра.



Масштабные работы ведутся и в Инжавинском районе. Здесь строятся дороги к селам Соболевка, Трескино и Ольховка. Дорожники укладывают щебень, после чего приступят к асфальтированию. Чтобы полотно прослужило как можно дольше, здесь используют нетканые материалы. С их помощью создается дополнительный армирующий слой между щебнем и песком, что предотвращает образование колеи и разрушение асфальтового покрытия.



- Всего в Тамбовской области строятся дороги к девяти селам в восьми районах области. Реализация программы - на личном контроле у губернатора Александра Валерьевича Никитина. Все объекты должны быть сданы к 1 октября. В общей сложности в этом году построят 33,7 километра сельских дорог, - прокомментировал заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Алексей Власов.



Повышение качества жизни людей - ключевая задача региональной власти. Ее исполнения требует президент России Владимир Путин. Строительство и ремонт дорог — наглядное свидетельство позитивных изменений.



В этом году финансирование программы строительства сельских дорог превысит 640 миллионов рублей, из которых более 260 миллионов рублей - средства областного бюджета. В следующем году финансирование вырастет и составит около 800 миллионов рублей. Соответственно еще больше километров дорог можно привести в порядок, и сельчан не будут испытывать трудности в непогоду при переездах из дома в магазины, больницу, банк и другие учреждения. Строительство дорог к отдаленным селам в восьми районах Тамбовской области ведется в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". На эти цели выделено более 640 миллионов рублей. Вместе с журналистами ход работ проинспектировали заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Алексей Власов и представитель тамбовского отделения Общероссийского народного фронта Павел Серегин.Дорога, которая свяжет село Большие Туляны с райцентром Рассказово, практически готова. Рабочим осталось укрепить обочины, оборудовать съезды, установить знаки и нанести разметку. По словам Алексея Власова, степень готовности составляет более 80 процентов. Перед подписанием акта выполненных работ сюда приедет мобильная лаборатория. Специалисты возьмут пробы асфальта и вынесут решение о том, насколько качественно она построена.Качество дорог на особом контроле в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Общественник Павел Серегин подчеркивает, что нельзя забывать про малые села. Местные жители в любое время года, независимо от погоды, должны иметь возможность добраться до райцентра.Масштабные работы ведутся и в Инжавинском районе. Здесь строятся дороги к селам Соболевка, Трескино и Ольховка. Дорожники укладывают щебень, после чего приступят к асфальтированию. Чтобы полотно прослужило как можно дольше, здесь используют нетканые материалы. С их помощью создается дополнительный армирующий слой между щебнем и песком, что предотвращает образование колеи и разрушение асфальтового покрытия.- Всего в Тамбовской области строятся дороги к девяти селам в восьми районах области. Реализация программы - на личном контроле у губернатора Александра Валерьевича Никитина. Все объекты должны быть сданы к 1 октября. В общей сложности в этом году построят 33,7 километра сельских дорог, - прокомментировал заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта области Алексей Власов.Повышение качества жизни людей - ключевая задача региональной власти. Ее исполнения требует президент России Владимир Путин. Строительство и ремонт дорог — наглядное свидетельство позитивных изменений.В этом году финансирование программы строительства сельских дорог превысит 640 миллионов рублей, из которых более 260 миллионов рублей - средства областного бюджета. В следующем году финансирование вырастет и составит около 800 миллионов рублей. Соответственно еще больше километров дорог можно привести в порядок, и сельчан не будут испытывать трудности в непогоду при переездах из дома в магазины, больницу, банк и другие учреждения.



