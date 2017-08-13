Тамбовская филармония останется полуразрушенной Комментариев: 0



Значительная часть расходов по программе была направлена на капитальное строительство, реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия. В результате расходы в этой части сокращены на 31,9 млрд рублей. Таким образом, из программы исключено множество проектов, в том числе и реконструкция филармонии в Тамбове.



Полуразрушенный концертный зал в центре Тамбова как бельмо на глазу у местных жителей и гостей города. Здание было закрыто на реконструкцию в 2012 году. В 2015 году стройка была заморожена по вине генподрядчика ООО "СТИК", с которого теперь через суд требуют неустойку в размере 13 млн рублей. В прошлом году губернатор Александр Никитин лично договаривался о софинансировании из федерального бюджета с привлечением средств региона. Деньги планировалось получить в 2016 году, но вскрылся факт некачественного проекта. Проект был существенно переработан и получил положительное заключение экспертизы лишь в 2017 году. Теперь вопрос реконструкции филармонии остается открытым. Правительство РФ решило не давать денег на реконструкцию тамбовской филармонии. Это связано с существенным сокращением финансирования программы "Культура России". Как следует из постановления правительства, финансирование сокращено на 46,1 млрд рублей, пишет «МК в Тамбове» Значительная часть расходов по программе была направлена на капитальное строительство, реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия. В результате расходы в этой части сокращены на 31,9 млрд рублей. Таким образом, из программы исключено множество проектов, в том числе и реконструкция филармонии в Тамбове.Полуразрушенный концертный зал в центре Тамбова как бельмо на глазу у местных жителей и гостей города. Здание было закрыто на реконструкцию в 2012 году. В 2015 году стройка была заморожена по вине генподрядчика ООО "СТИК", с которого теперь через суд требуют неустойку в размере 13 млн рублей. В прошлом году губернатор Александр Никитин лично договаривался о софинансировании из федерального бюджета с привлечением средств региона. Деньги планировалось получить в 2016 году, но вскрылся факт некачественного проекта. Проект был существенно переработан и получил положительное заключение экспертизы лишь в 2017 году. Теперь вопрос реконструкции филармонии остается открытым.



