Тамбовские хлеборобы собрали три миллиона тонн зерна Комментариев: 0

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, с полей собрано около 70 процентов урожая зерновых культур. В закромах региона уже более трех миллионов тонн зерна 2017 года. Средняя урожайность зерновых превышает 40 центнеров с гектара, что значительно больше прошлогодних показателей (32 центнера с гектара).



К завершению подходит уборка озимой пшеницы, гороха, ячменя. Продолжаются работы по уборке озимой ржи, яровой пшеницы, овса, гречихи. По всем этим культурам показатели урожайности превышают данные прошлого года. Растениеводы региона готовятся к уборке люпина, проса, кукурузы.



Сельхозпроизводители Петровского района внесли самый большой вклад в пополнение закромов Тамбовщины – собрали более 210 тысяч тонн зерна. Свыше 180 тысяч тонн зерновых культур намолотили хлеборобы Жердевского, Мордовского, Токаревского районов. Работы по уборке зерна продолжаются.



К уборке сахарной свеклы приступили в восьми районах Тамбовской области. Заводы региона принимают урожай сладких корней. В Староюрьевском и Знаменском районах земледельцы убирают ранние сорта картофеля. Губернатор региона Александр Никитин на прошедшей недавно пресс-конференции подчеркнул, что Тамбовская область - один из аграрных лидеров страны и федерального округа. «Мы имеем все возможности для развития сельского хозяйства. И по всем прогнозам в этом году урожай будет рекордным», - отметил он. По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, с полей собрано около 70 процентов урожая зерновых культур. В закромах региона уже более трех миллионов тонн зерна 2017 года. Средняя урожайность зерновых превышает 40 центнеров с гектара, что значительно больше прошлогодних показателей (32 центнера с гектара).К завершению подходит уборка озимой пшеницы, гороха, ячменя. Продолжаются работы по уборке озимой ржи, яровой пшеницы, овса, гречихи. По всем этим культурам показатели урожайности превышают данные прошлого года. Растениеводы региона готовятся к уборке люпина, проса, кукурузы.Сельхозпроизводители Петровского района внесли самый большой вклад в пополнение закромов Тамбовщины – собрали более 210 тысяч тонн зерна. Свыше 180 тысяч тонн зерновых культур намолотили хлеборобы Жердевского, Мордовского, Токаревского районов. Работы по уборке зерна продолжаются.К уборке сахарной свеклы приступили в восьми районах Тамбовской области. Заводы региона принимают урожай сладких корней. В Староюрьевском и Знаменском районах земледельцы убирают ранние сорта картофеля. Губернатор региона Александр Никитин на прошедшей недавно пресс-конференции подчеркнул, что Тамбовская область - один из аграрных лидеров страны и федерального округа. «Мы имеем все возможности для развития сельского хозяйства. И по всем прогнозам в этом году урожай будет рекордным», - отметил он.



