На международном форуме «Армия-2017» Тамбовскую область представляют пять предприятий ОПК Комментариев: 0



Выставка пройдет с 22 по 27 августа на базе парка "Патриот". Отечественные и зарубежные компании продемонстрируют свои передовые разработки в области бронетехники, ВМС, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности. Многие образцы военной техники будут показаны в динамике.



Продукцию военного назначения на «Армии-2017» представят тамбовские предприятия: АО «Корпорация «Росхимзащита», АО «Тамбовмаш», АО «Концерн «Созвездие» (АО ТЗ «Ревтруд»), ФКП «Тамбовский пороховой завод» и ЗАО «Фарадей».



Оборонный кластер Тамбовщины получил новый импульс развития после того, как глава региона Александр Никитин убедил заместителя министра обороны Юрия Борисова, который отвечает за военно-техническое перевооружение армии, что тамбовские предприятия имеют большой потенциал, и его следует использовать на полную мощность. После визита замминистра в Тамбов количество заказов по линии Минобороны было увеличено. Так, например, ООО «Фарадей» получил госаказ на производство 150 тысяч пар обуви. Работа в этом направлении продолжается.



«Сегодня нужно направлять усилия на модернизацию производства, чтобы оборонные предприятия могли перейти на производство и гражданской продукции. А потенциал у наших предприятий огромный», - считает Александр Никитин. Такую задачу ставит перед ОПК страны и президент России Владимир Путин.



На форуме «Армия-2017» в рамках научно-деловой программы будут рассмотрены актуальные вопросы обороны и безопасности и дальнейшие направления совершенствования производства продукции военного назначения.



«Международный форум "Армия-2017" демонстрирует успехи российского оборонно-промышленного комплекса и мощь российской армии», - сказал в видеообращении на церемонии открытия форума президент России Владимир Путин.

В подмосковной Кубинке стартовал третий международный военно-технический форум "Армия-2017". Участие в крупнейшем событии в области вооружения, промышленности и технологий принимают представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий из России и из-за рубежа. Тамбовскую область представляют пять предприятий оборонно-промышленного комплекса.Выставка пройдет с 22 по 27 августа на базе парка "Патриот". Отечественные и зарубежные компании продемонстрируют свои передовые разработки в области бронетехники, ВМС, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности. Многие образцы военной техники будут показаны в динамике.Продукцию военного назначения на «Армии-2017» представят тамбовские предприятия: АО «Корпорация «Росхимзащита», АО «Тамбовмаш», АО «Концерн «Созвездие» (АО ТЗ «Ревтруд»), ФКП «Тамбовский пороховой завод» и ЗАО «Фарадей».Оборонный кластер Тамбовщины получил новый импульс развития после того, как глава региона Александр Никитин убедил заместителя министра обороны Юрия Борисова, который отвечает за военно-техническое перевооружение армии, что тамбовские предприятия имеют большой потенциал, и его следует использовать на полную мощность. После визита замминистра в Тамбов количество заказов по линии Минобороны было увеличено. Так, например, ООО «Фарадей» получил госаказ на производство 150 тысяч пар обуви. Работа в этом направлении продолжается.«Сегодня нужно направлять усилия на модернизацию производства, чтобы оборонные предприятия могли перейти на производство и гражданской продукции. А потенциал у наших предприятий огромный», - считает Александр Никитин. Такую задачу ставит перед ОПК страны и президент России Владимир Путин.На форуме «Армия-2017» в рамках научно-деловой программы будут рассмотрены актуальные вопросы обороны и безопасности и дальнейшие направления совершенствования производства продукции военного назначения.«Международный форум "Армия-2017" демонстрирует успехи российского оборонно-промышленного комплекса и мощь российской армии», - сказал в видеообращении на церемонии открытия форума президент России Владимир Путин.



