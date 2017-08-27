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В ГК «АСБ» соберут рекордный урожай
27 августа 2017
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В ГК «АСБ» продолжается уборочная кампания 2017 года, которая отмечена высокими показателями по урожайности ряда важных культур. По состоянию на 21 августа, собрано 237,65 тыс. тонн зерновых при средней урожайности 48 ц/га. На полях работают 176 комбайнов. По данным Минсельхоза РФ, в целом по России урожай зерновых и зернобобовых культур составляет 72,5 млн. тонн зерна при урожайности 39,4 ц/га, сообщает пресс-служба компании.
Озимой пшеницы собрано 162,74 тыс. тонн при средней урожайности 54,3 ц/га. Рекордсмен по намолоту пшеницы – Мазурская агрофирма, где собрано 12,13 тыс. тонн. Наивысшая урожайность отмечена в Дьяконовской агрофирме – 67,6 ц/га.
Ячмень убран с 84,23% полей, намолочено 63,06 тыс. тонн при средней урожайности 39,4 ц/га. Лучшие результаты по урожайности в Терновской агрофирме – 56,3 ц/га.
Уборка яровой пшеницы началась 9 августа и за это время собрано 5,69 тыс. тонн при урожайности 35 ц/га. Работы сейчас ведутся в Дьяконовской, Дмитровской, Терновской, Мазурской, Мучкапской, Шапкинской и Жердевской агрофирмах.
К уборке сахарной свёклы приступили 17 августа, в настоящее время копка ведется в Кобяковской и Центральной агрофирмах ЮВАГ, а также в агрофирме Маяк Грибановского сахарного завода. Наши аграрии убрали урожай с площади 353 га, собрано 12,80 тыс. тонн сахарной свёклы при средней урожайности 363 ц/га. По оценке главного агронома Грибановского сахарного завода Руслана Кондратьева, средняя урожайность сахарной свёклы в этом году составит 500 ц/га.
Гороха собрано 6,15 тыс. тонн при урожайности 32,8 ц/га. Более 1 тыс. тонн гороха намолотили в Кобяковской, Центральной и Умётской агрофирмах.
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