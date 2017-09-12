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Сотрудники ГК "АСБ" побывали в Германии
Сегодня, 09:07
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Поездки сотрудников ГК "АСБ" для обучения и обмена опытом являются неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. Визит в Германию состоялся в рамках обмена опытом, первой рабочей площадкой стала компания KWS SAAT AG, которая является одной из четырёх ведущих компаний по производству семян в мире, сообщает пресс-служба компании.
На протяжении последних лет ГК «АСБ» активно сотрудничает с немецкими партнерами. В KWS SAAT AG сотрудники ГК «АСБ» познакомились с реализацией дуального образования в Германии и конкретно в KWS, а также с возможностью получения биотехнологического образования в Германии. Особую благодарность участники поездки хотели бы выразить Ларисе Корзун - сотруднику KWS, которая оказала по-настоящему русский душевный приём.
Члены делегации смогли ознакомиться с современным учебно-подготовительным центром компании DEULA-Nienburg, который с помещениями для занятий общей площадь около 9 000 м² и общей посещаемостью около 65 000 человеко-дней/год, является наиболее крупным учебным заведением подобного рода в Германии.
В школе Дойла участникам встречи была представлена презентация о профессиональном обучении и возможностях повышения квалификации преподавателей, мастеров и консультантов в аграрном секторе. Поездка в Германию получилась насыщенной, и её участники выражают огромную благодарность Юрию Михайловичу Хохлову за предоставленную возможность получить новые знания и впечатления.
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