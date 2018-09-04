|
Сахарную свеклу выгоднее собирать в октябре
4 сентября 2018
Комментариев: 0
Версия для печати
В Ржаксинском районе Тамбовской области приступают к уборке сахарной свеклы нового урожая. В этом году сахарной свеклой занимаются в восьми крупных агрофирмах и в ряде КФХ: ООО "Семёновская Нива" – 6548 га, ООО "Андреевское" – 630 га, АО "Рассвет" – 460 га, СХПК "Имени Пономарёва" – 400 га, АО "Имени Кирова" – 500 га, АО "Вишневское" – 400 га, ООО "Степное" – 700 га, ОП "Ярославка" – 970 га, КФХ – 120 га.
Журналист районной газеты «Знамя Труда» Владимир Мареев отмечает, что для сельхозпроизводителей гораздо выгоднее проводить уборку в октябре. В это время клубень свеклы гораздо больше, но для производителей сахара необходимо получить свеклу к началу осени, чтобы раньше загрузить мощности.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.