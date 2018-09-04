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Сахарную свеклу выгоднее собирать в октябре

4 сентября 2018
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Сахарную свеклу выгоднее собирать в октябреВ Ржаксинском районе Тамбовской области приступают к уборке сахарной свеклы нового урожая. В этом году сахарной свеклой занимаются в восьми крупных агрофирмах и в ряде КФХ: ООО "Семёновская Нива" – 6548 га, ООО "Андреевское" – 630 га, АО "Рассвет" – 460 га, СХПК "Имени Пономарёва" – 400 га, АО "Имени Кирова" – 500 га, АО "Вишневское" – 400 га, ООО "Степное" – 700 га, ОП "Ярославка" – 970 га, КФХ – 120 га.

Журналист районной газеты «Знамя Труда» Владимир Мареев отмечает, что для сельхозпроизводителей гораздо выгоднее проводить уборку в октябре. В это время клубень свеклы гораздо больше, но для производителей сахара необходимо получить свеклу к началу осени, чтобы раньше загрузить мощности.
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