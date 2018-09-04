|
ВАЗ-2107 владеют 1,73 млн россиян
4 сентября 2018
Комментариев: 0
Версия для печати
Самым распространенным автомобилем в России является ВАЗ-2107. Сейчас по российским дорогам бегают 1,73 миллиона таких машинок. На втором месте по распространенности ВАЗ-2106 – 1,54 миллиона, на третьем месте «Нива» - 1,01 миллиона, такие данные приводит «Автостат».
Кроме того, продукция «АвтоВАЗа» занимает с 4 по 7 места. ВАЗ-2109 (850 тыс. шт.), ВАЗ-2110 (826,9 тыс. шт.), ВАЗ-2114 (774 тыс. шт.), ВАЗ-2105 (726,9 тыс. шт.). Замыкают десятку самых распространенных легковых автомобилей в России Ford Focus (725,9 тыс. шт.), Toyota Corolla (704,4 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (704,2 тыс. шт.).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.