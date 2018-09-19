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Хорошая погода обеспечила условия для уборочной в Тамбовской области
Сегодня, 09:17
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Урожай тамбовского зерна сегодня превысил отметку в 3 миллиона тонн. Зерновые культуры убраны с 92 процентов полей. Средняя урожайность - 32 центнера с гектара. Специалисты полагают, что валовой сбор зерна в этом году составит около 3,7 миллиона тонн. Больше всего зерна намолотили хлеборобы Петровского района – 255 тысяч тонн, такие данные приводит пресс-служба обладминистрации.
На полях Тамбовской области продолжается уборочная кампания. Аграрии убирают кукурузу на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник. Кукуруза убрана с 11 процентов полей. Собрано свыше 60 тысяч тонн культуры. Продолжаются работы по уборке подсолнечника. Обработано 16 процентов посевных площадей. Урожай масличной культуры – более 120 тысяч тонн.
На сегодняшний день аграрии Тамбовщины собрали свыше одного миллиона тонн сахарной свеклы. Обработана третья часть посевных площадей. Заводы перерабатывают тамбовский урожай сахарной свеклы.
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