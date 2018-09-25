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При ремонте по ОСАГО будут больше использовать б/у запчасти
Сегодня, 08:53
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Поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие приоритет возмещения в натуральной форме над возмещением деньгами вступил в силу в апреле 2017 года. Высокая эффективность натурального возмещения убытков по ОСАГО в части борьбы с мошенниками и снижения убыточности этого вида страхования была отмечена, в частности, участниками парламентских слушаний по обязательной “автогражданке”, которые прошли 13 сентября 2018 года.
Как сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», в 2017 году отрицательный финансовый результат по сегменту ОСАГО составил 15 млрд рублей, что заставило ряд компаний уйти с рынка или снижать долю. Ранее при первых симптомах роста убыточности этот рынок покинул мировой гигант «Альянс», сдала лицензию на ОСАГО компания ВТБ Страхование, а Сбербанк Страхование до сих пор воздерживается от выхода в этот сегмент. Предполагается, что дальнейшее развитие возмещения в натуральной форме позволит снизить убыточность, повысить привлекательность этого рынка для страховщиков и повысить доступность полисов ОСАГО.
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