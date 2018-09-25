При ремонте по ОСАГО будут больше использовать б/у запчасти Комментариев: 0



Поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие приоритет возмещения в натуральной форме над возмещением деньгами вступил в силу в апреле 2017 года. Высокая эффективность натурального возмещения убытков по ОСАГО в части борьбы с мошенниками и снижения убыточности этого вида страхования была отмечена, в частности, участниками парламентских слушаний по обязательной “автогражданке”, которые прошли 13 сентября 2018 года.



Как сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», в 2017 году отрицательный финансовый результат по сегменту ОСАГО составил 15 млрд рублей, что заставило ряд компаний уйти с рынка или снижать долю. Ранее при первых симптомах роста убыточности этот рынок покинул мировой гигант «Альянс», сдала лицензию на ОСАГО компания ВТБ Страхование, а Сбербанк Страхование до сих пор воздерживается от выхода в этот сегмент. Предполагается, что дальнейшее развитие возмещения в натуральной форме позволит снизить убыточность, повысить привлекательность этого рынка для страховщиков и повысить доступность полисов ОСАГО. О необходимости использования при ремонте автомобилей по ОСАГО бывших в употреблении запчастей заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. “Есть автомобили, которые уже сняты с производства и запчасти к ним тоже не выпускаются. Новых запчастей для них не найти. Такой подход очень распространен и зарекомендовал себя в каско. Почему бы не сделать то же самое в ОСАГО по договоренности с автовладельцем? При этом на ремонт с использованием бывших в употреблении запчастей тоже будет даваться гарантия”, - сказал Сергей Ефремов.Поправки к закону об ОСАГО, предусматривающие приоритет возмещения в натуральной форме над возмещением деньгами вступил в силу в апреле 2017 года. Высокая эффективность натурального возмещения убытков по ОСАГО в части борьбы с мошенниками и снижения убыточности этого вида страхования была отмечена, в частности, участниками парламентских слушаний по обязательной “автогражданке”, которые прошли 13 сентября 2018 года.Как сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», в 2017 году отрицательный финансовый результат по сегменту ОСАГО составил 15 млрд рублей, что заставило ряд компаний уйти с рынка или снижать долю. Ранее при первых симптомах роста убыточности этот рынок покинул мировой гигант «Альянс», сдала лицензию на ОСАГО компания ВТБ Страхование, а Сбербанк Страхование до сих пор воздерживается от выхода в этот сегмент. Предполагается, что дальнейшее развитие возмещения в натуральной форме позволит снизить убыточность, повысить привлекательность этого рынка для страховщиков и повысить доступность полисов ОСАГО.



