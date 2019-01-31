Выращивание сои в Тамбовской области становится прибыльным Комментариев: 0 В 2019 году на полях Тамбовской области планируется посеять больше пшеницы, ячменя, кукурузы. Кроме того, растениеводы намерены увеличить посевные площади и под техническими культурами: сахарной свеклой и соей, сообщает управление сельского хозяйства. Всего, по предварительным данным, посевную площадь во всех категориях хозяйств области в 2019 году планируется увеличить на 5 процентов к уровню прошлого года (2018 год – свыше 1,7 миллиона гектаров).



Значительно расширятся посевные площади под сою – на 18 процентов к показателям прошлого года (2018 год - 113 тысяч гектаров). Отметим, что за последние несколько лет соя уверенно завоевывает тамбовскую землю. Она дает высокую урожайность и пользуется спросом у потребителей. В 2018 году урожай культуры составил 186 тысяч тонн. Это в полтора раза выше показателей предыдущего года.



Стимулирует спрос развитие животноводства, где сою используют в кормах как ценную белковую добавку. По данным Министерства сельского хозяйства России, Тамбовская область входит в тройку лидеров по производству сои в Центральном Федеральном округе и занимает 6 строчку в рейтинге производителей страны. Поставки сои осуществляются во многие регионы России, где из нее делают муку, масло, кормовые добавки.



По данным ООН, в сфере сельского хозяйства России работают 6,6% трудоспособного населения. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП составляет 4,7%. В 2019 году на полях Тамбовской области планируется посеять больше пшеницы, ячменя, кукурузы. Кроме того, растениеводы намерены увеличить посевные площади и под техническими культурами: сахарной свеклой и соей, сообщает управление сельского хозяйства. Всего, по предварительным данным, посевную площадь во всех категориях хозяйств области в 2019 году планируется увеличить на 5 процентов к уровню прошлого года (2018 год – свыше 1,7 миллиона гектаров).Стимулирует спрос развитие животноводства, где сою используют в кормах как ценную белковую добавку. По данным Министерства сельского хозяйства России, Тамбовская область входит в тройку лидеров по производству сои в Центральном Федеральном округе и занимает 6 строчку в рейтинге производителей страны. Поставки сои осуществляются во многие регионы России, где из нее делают муку, масло, кормовые добавки.По данным ООН, в сфере сельского хозяйства России работают 6,6% трудоспособного населения. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП составляет 4,7%.



