Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте

«Наш класс. История в 14 уроках»

Депутат-единоросс снес здание на чужом земельном участке

В Тамбове задержали высокопоставленного чиновника

Главе Никифоровского района придется уволить свою жену

В Тамбовской области произошла крупная коммунальная авария

В детской областной больнице ежегодно спасают более 300 малышей

Жители города Тамбова жалуются на уборку дворов

В Тамбовскую область планируют направлять мусор из Москвы?

Родители школьников: «У ребенка начались проблемы с животом, очень сильные боли, до слез»

» » » Нищенские зарплаты делают бензин недоступным

Нищенские зарплаты делают бензин недоступным

Сегодня, 11:36
Комментариев: 0
Версия для печати
Нищенские зарплаты делают бензин недоступнымРоссия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату, сообщает "РИА Новости". Такая ситуация сложилась из-за нищенских зарплат в России. В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо. Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля). Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

С нового года солярка в Тамбовской области стала дороже бензина

Бензин в России стремительно дорожает

Рост цен на бензин в РФ ускорился

Бензин в России не перестает дорожать

Цены на бензин стали снижаться

Бензин дешевеет, овощи дорожают

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В Уварово собирают деньги для погорельцев

Сегодня, 12:21
0
После серьезного пожара семья Носовых из Уварова лишилась своего дома. Здесь жили шестеро человек - супруги Елена и Станислав, их сыновья Марк и Саша, родители Елены. Пожар случился 26 января. Супруги успели лишь взять документы и немного вещей для детей.

Две женщины пострадали в ДТП в Тамбове

Сегодня, 12:10
0
В Тамбове 2 февраля в результате падения в автобусе пострадала женщина 1956 года рождения. 3 февраля в Тамбове столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Джетта», пострадала женщина 1998 года рождения.

Тамбов в числе самых коррумпированных городов России

Сегодня, 11:49
0
Тамбов занял 13 место в рейтинге самых коррумпированных городов России. К такому выводу пришли эксперты независимого агентства ZOOM MARKET, которые провели социологический опрос в январе 2019 года.

Нищенские зарплаты делают бензин недоступным

Сегодня, 11:36
0
Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату.

Об «эффективных» менеджерах и борьбе с криминалом во власти

Сегодня, 10:06
0
В Тамбовской области за последнее время сотрудники правоохранительных органов задержали или уже привлекли к ответственности многих высокопоставленных чиновников, как на уровне глав органов местного самоуправления, так и в администрации региона.

Школьники построили модель солнечной системы

Сегодня, 07:58
0
фото - мичуринская правда40 школьников отдыхающих в санатории «Ласточка» в Мичуринске, стали участниками познавательных конкурсов по разным научным направлениям, - сообщает портал «Экземпляр».

Фестиваль «Лысогорские санки» пройдет 16 февраля

Сегодня, 07:45
0
Продолжается сбор заявок на первый массовый заезд на креативных санях на территории Тамбовского района в рамках фестиваля «Лысогорские санки», который пройдет 16 февраля.

Искусственный интеллект России на 16 месте в мире

Вчера, 22:55
0
Россия занимает 16 место в мире по количеству патентных заявок в области искусственного интеллекта. Мы находимся между такими странами, как Австрия и Испания. По разработкам в области искусственного интеллекта лидируют США, Китай и Япония.

ХК "Тамбов" обыграл клуб из Казахстана

Вчера, 22:25
0
ХК "Тамбов" обыграл со счетом 3-0 ХК "Торпедо" из Усть-Каменогорска (Казахстан). 4 февраля ХК "Тамбов" встретится с ещё одной казахской командой карагандинской «Сарыаркой».

Директору ООО «Сады Мичурина» вынесен приговор

Вчера, 17:02
0
На территории Тамбовской области в последние годы достаточно активно развивается садоводство, по крайней мере, из бюджетов разных уровней было направлено почти миллиард руб.

Больше всего бракованных продуктов в Кирсанове

Вчера, 16:44
0
В течение 2018 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в городах и районах было забраковано 430 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов объемом 4026 кг (2017г. - 514 партий, 4892 кг), представляющих опасность для здоровья населения.

Умер Децл, создатель русского рэпа

Вчера, 10:23
0
Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk умер в ночь на воскресенье из-за остановки сердца.

На 13,6% зарегистрирован рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией

Вчера, 08:02
0
В течение 2018 года эпидемиологическая обстановка в Тамбовской области оставалась стабильной. При этом вызывает серьезные опасения рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 13,6%, - сообщает роспотребнадзор.

В Мичуринском районе произошло лобовое столкновение – водитель погиб

Вчера, 07:10
0
В Мичуринском районе на 939 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.

Тамбовчанка почти 90 лет прожила в лесу

2 февраля 2019
0
ИА "Тамбов-информ" публикует замечательное интервью, которое наши коллеги с РИА ТОП68 взяли у 90-летней тамбовчанки, которая всю жизнь прожила в лесу.

В ДТП на трассе «Тамбов-Пенза» пострадали 4 человека

2 февраля 2019
0
На 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» 1 февраля столкнулись автомобили «Нива Шевроле» и ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 9-летний ребенок.

Зимняя выставка в Тамбовской картинной галерее

2 февраля 2019
0
С 1 февраля в Тамбовской картинной галерее начинает работу выставка учащихся и преподавателей художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова «Зимняя сказка».

В Тамбовскую область приходит оттепель

2 февраля 2019
0
На следующей неделе синоптики прогнозируют оттепель в Тамбовской области.

В результате пожаров погибло 56 человек

2 февраля 2019
0
В 2018 г., по информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области, на территории региона была зарегистрировано 825 пожаров, что на 4,7% меньше 2017 года.

Сын убил мать разделочной доской

2 февраля 2019
0
В Тамбове будут судить 31 летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве матери.

Чаще всего такси заказывают в пятницу и субботу

1 февраля 2019
0
Специалисты сервиса "Максим" подготовили статистику, как меняется спрос на такси в течение недели, а также в разное время по будням и выходным. Отправляю подробности и инфографику.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, Шанина, юрий жирков

Показать все теги