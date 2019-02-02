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Нищенские зарплаты делают бензин недоступным
Сегодня, 11:36
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Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату, сообщает "РИА Новости". Такая ситуация сложилась из-за нищенских зарплат в России. В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля.
Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо. Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.
Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля). Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.
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