Тамбовская сельхозпродукция потянула на 166 миллионов долларов Комментариев: 0



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в 2018 году рост поставок российской сельхозпродукции, сырья и продовольствия на зарубежные рынки вырос на 20 процентов и составил 25,9 миллиарда долларов. При этом более 40 процентов в структуре экспорта приходится на зерно. Согласно прогнозам Минсельхоза, зерновые останутся лидерами экспорта в ближайшие годы. В то же время Россия планирует увеличивать поставки и по другим направлениям. Так, возрастет роль масложировой продукции, экспорт которой к 2024 году должен составить 8,6 миллиарда долларов в год. Такого же показателя Минсельхоз планирует достичь в отношении поставок продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Рыба и морепродукты должны приносить 8,5 миллиарда долларов.



Значительная роль в экспортных планах России отводится Центральному федеральному округу. В настоящее время на долю регионов ЦФО приходится почти четверть производства зерновых и зернобобовых, а также масличных культур в стране. Округ является лидером по объемам производства скота и птицы на убой – в общей сложности показатели ЦФО по этому направлению составляют 36 процентов от общих объемов производства.



- Центральный федеральный округ является одним из драйверов развития агропромышленного комплекса страны, именно поэтому на него возложены большие задачи по наращиванию экспортного потенциала. К 2024 году округ, без учета поставок из Москвы, должен экспортировать сельхозпродукции на сумму 6,6 миллиарда долларов — это порядка 15 процентов от общего объема по России.



По итогам 2017 года Тамбовская область экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 173,8 процента, составив 166 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.



Странами-импортерами масложировой продукции являются Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Монголия, Грузия, Сербия. Злаки Тамбовская область поставляет в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию. Мясо - в Казахстан, Кыргызстан, Армению, Гонконг, на Украину (ДНР, ЛНР), в Нигерию, Тайвань, Либерию, Вьетнам, Конго.



В рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития страны до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта. Его цель - увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 миллионов долларов США к концу 2024 года. Достичь этого позволит создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли. В Туле 5 февраля состоялось совещание, посвященное реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В нем приняли участие заместитель полпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов и руководители субъектов ЦФО, в том числе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщает пресс-служба обладминистрации.Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в 2018 году рост поставок российской сельхозпродукции, сырья и продовольствия на зарубежные рынки вырос на 20 процентов и составил 25,9 миллиарда долларов. При этом более 40 процентов в структуре экспорта приходится на зерно. Согласно прогнозам Минсельхоза, зерновые останутся лидерами экспорта в ближайшие годы. В то же время Россия планирует увеличивать поставки и по другим направлениям. Так, возрастет роль масложировой продукции, экспорт которой к 2024 году должен составить 8,6 миллиарда долларов в год. Такого же показателя Минсельхоз планирует достичь в отношении поставок продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Рыба и морепродукты должны приносить 8,5 миллиарда долларов.Значительная роль в экспортных планах России отводится Центральному федеральному округу. В настоящее время на долю регионов ЦФО приходится почти четверть производства зерновых и зернобобовых, а также масличных культур в стране. Округ является лидером по объемам производства скота и птицы на убой – в общей сложности показатели ЦФО по этому направлению составляют 36 процентов от общих объемов производства.- Центральный федеральный округ является одним из драйверов развития агропромышленного комплекса страны, именно поэтому на него возложены большие задачи по наращиванию экспортного потенциала. К 2024 году округ, без учета поставок из Москвы, должен экспортировать сельхозпродукции на сумму 6,6 миллиарда долларов — это порядка 15 процентов от общего объема по России.По итогам 2017 года Тамбовская область экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 173,8 процента, составив 166 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные и животные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.Странами-импортерами масложировой продукции являются Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Монголия, Грузия, Сербия. Злаки Тамбовская область поставляет в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию. Мясо - в Казахстан, Кыргызстан, Армению, Гонконг, на Украину (ДНР, ЛНР), в Нигерию, Тайвань, Либерию, Вьетнам, Конго.В рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития страны до 2024 года в регионе началась реализация нового проекта. Его цель - увеличить объем экспорта продукции АПК до 252 миллионов долларов США к концу 2024 года. Достичь этого позволит создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью, путем технологического перевооружения отрасли.



