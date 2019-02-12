Тамбовчане взяли ипотечных кредитов на 15 млрд рублей Комментариев: 0



«Ипотечное кредитование в регионе в прошлом году показало высокие темпы роста, ‒ комментирует управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. ‒ Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в регионе на 01 января 2019 составляет 31 млрд рублей. Это на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом просроченная задолженность всего 0,4%, то есть большинство заемщиков своевременно исполняют свои обязательства по ипотеке».



Средний срок ипотечного кредитования в Тамбовской области составляет 17 лет, средняя сумма ипотечного кредита - 1,7 млн. рублей. Ипотечные жилищные кредиты в иностранной валюте в регионе не выдавались. За 2018 год объем ипотечных жилищных кредитов в Тамбовской области достиг 15 млрд рублей. По итогам 2018 года в Тамбовской области выдано 8605 ипотечных жилищных кредита. Это на 56% или в 1,4 раза больше, чем за 2017 год, сообщает пресс-служба Банка России.«Ипотечное кредитование в регионе в прошлом году показало высокие темпы роста, ‒ комментирует управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. ‒ Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в регионе на 01 января 2019 составляет 31 млрд рублей. Это на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом просроченная задолженность всего 0,4%, то есть большинство заемщиков своевременно исполняют свои обязательства по ипотеке».Средний срок ипотечного кредитования в Тамбовской области составляет 17 лет, средняя сумма ипотечного кредита - 1,7 млн. рублей. Ипотечные жилищные кредиты в иностранной валюте в регионе не выдавались.



