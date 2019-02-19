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Тамбовчане всё чаще берут кредиты
Сегодня, 10:48
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В 2018 году в Тамбовской области выдано потребительских кредитов на 41,4% больше, чем годом ранее. Банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на сумму свыше 60 млрд рублей, сообщает ЦБ. При этом доля потребительских кредитов в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 75,1%.
По состоянию на 1 января 2019 года розничный кредитный портфель увеличился на 25,7% до 76 млрд рублей. Размер ссудной задолженности вырос как по ипотечным жилищным кредитам (на 28,5%), так и по потребительским кредитам (на 23,8%). «Доступность потребительских кредитов обусловлена достаточно стабильной средневзвешенной процентной ставкой, которая за год снизилась с 13,99% до 13,53% годовых», – поясняет управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.
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