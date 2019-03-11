Новый плацкартный вагон будет курсировать между Москвой и Ростовом Комментариев: 0



Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией. Разработчики проекта постарались не только принципиально изменить внутреннее пространство, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров, но и идти в ногу со временем. В новом вагоне появились отдельные розетки с USB-разъемами для зарядки гаджетов и беспроводной интернет. Теперь в дороге можно будет не только любоваться видами и вести беседы с попутчиками, но и постоянно быть на связи, пользоваться социальными сетями, смотреть любимые фильмы онлайн или быть в курсе последних новостей. На заводе уверены: пассажиры по достоинству оценят нововведения.



Впервые макет плацкартного вагона нового типа ТВРЗ представил на выставке «Транспорт России», которая прошла в ноябре 2018 года в Москве. Уже в скором времени он отправится в путь по железной дороге и перевезет первых пассажиров. После того, как пилотный вагон пройдет тестовую эксплуатацию на маршруте, реновация затронет и остальные плацкартные вагоны. В Тамбове готовы выполнить любой заказ по переоборудованию старых вагонов.

ТВРЗ является филиалом Акционерного Общества «Вагонреммаш». В Тамбове представили новый плацкартный вагон, который прошел испытания и сертификацию. Как сообщает обладминистрация, интерьер вагона полностью отличается от привычных плацкартных вагонов. В вагоне появились шторы, с помощью которых пассажир сможет уединиться от остальных попутчиков. В качестве лестниц на вторые полки используются перегородки. Те, кто едет наверху, могут не спускаться вниз, если захотят выпить чаю. Верхние полки оборудованы отдельными столиками с подстаканниками. В туалетах установили гигиенический душ и столики для пеленания.Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией. Разработчики проекта постарались не только принципиально изменить внутреннее пространство, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров, но и идти в ногу со временем. В новом вагоне появились отдельные розетки с USB-разъемами для зарядки гаджетов и беспроводной интернет. Теперь в дороге можно будет не только любоваться видами и вести беседы с попутчиками, но и постоянно быть на связи, пользоваться социальными сетями, смотреть любимые фильмы онлайн или быть в курсе последних новостей. На заводе уверены: пассажиры по достоинству оценят нововведения.Впервые макет плацкартного вагона нового типа ТВРЗ представил на выставке «Транспорт России», которая прошла в ноябре 2018 года в Москве. Уже в скором времени он отправится в путь по железной дороге и перевезет первых пассажиров. После того, как пилотный вагон пройдет тестовую эксплуатацию на маршруте, реновация затронет и остальные плацкартные вагоны. В Тамбове готовы выполнить любой заказ по переоборудованию старых вагонов.ТВРЗ является филиалом Акционерного Общества «Вагонреммаш».



