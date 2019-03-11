Посевные площади в Тамбовской области увеличатся Комментариев: 0 В 2019 году в Тамбовской области посевные площади увеличатся на 72,7 тысячи гектара и составят более 1 миллиона 786 тысяч гектаров. 13 марта в областной администрации прошло селекторное совещание, в рамках которого специалисты обсудили вопросы подготовки к весенним полевым работам. Мероприятие провел начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.



Весной на поля Тамбовской области готовы выйти около 9 тысяч тракторов, почти 7 тысяч культиваторов, свыше 6 тысяч сеялок, более 200 посевных комплексов. Наличие исправной и современной техники позволит тамбовским аграриям провести весенние полевые работы в оптимальные агротехнические сроки.



Площади под зерновыми будут увеличены почти на 44 тысячи гектаров. Расширятся посевы ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, сои. Растениеводы отметили, что основная часть посевов озимых культур находится в хорошем состоянии. Хозяйства в полной мере обеспечены семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, необходимой техникой.



Александр Аксенов напомнил сельхозпроизводителям о том, что они имеют возможность обновить парк техники с помощью программы Росагролизинга. В этом году отменены региональное квотирование и требования по владению на праве собственности устаревшей сельхозтехникой. Сохранены льготные условия приобретения сельскохозяйственной техники. Подать заявку на участие в программе можно через региональное управление сельского хозяйства, собрав необходимый пакет документов, либо через официальный сайт Росагролизинга.



По мнению специалистов управления сельского хозяйства Тамбовской области, обновление сельскохозтехники способствует увеличению производительности труда, сокращению расходов на запчасти и ГСМ. Программа Росагролизинга запускается в начале года, чтобы максимально эффективно обеспечить подготовку хозяйств к сезонным полевым работам. В 2019 году в Тамбовской области посевные площади увеличатся на 72,7 тысячи гектара и составят более 1 миллиона 786 тысяч гектаров. 13 марта в областной администрации прошло селекторное совещание, в рамках которого специалисты обсудили вопросы подготовки к весенним полевым работам. Мероприятие провел начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.Весной на поля Тамбовской области готовы выйти около 9 тысяч тракторов, почти 7 тысяч культиваторов, свыше 6 тысяч сеялок, более 200 посевных комплексов. Наличие исправной и современной техники позволит тамбовским аграриям провести весенние полевые работы в оптимальные агротехнические сроки.Площади под зерновыми будут увеличены почти на 44 тысячи гектаров. Расширятся посевы ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, сои. Растениеводы отметили, что основная часть посевов озимых культур находится в хорошем состоянии. Хозяйства в полной мере обеспечены семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, необходимой техникой.Александр Аксенов напомнил сельхозпроизводителям о том, что они имеют возможность обновить парк техники с помощью программы Росагролизинга. В этом году отменены региональное квотирование и требования по владению на праве собственности устаревшей сельхозтехникой. Сохранены льготные условия приобретения сельскохозяйственной техники. Подать заявку на участие в программе можно через региональное управление сельского хозяйства, собрав необходимый пакет документов, либо через официальный сайт Росагролизинга.По мнению специалистов управления сельского хозяйства Тамбовской области, обновление сельскохозтехники способствует увеличению производительности труда, сокращению расходов на запчасти и ГСМ. Программа Росагролизинга запускается в начале года, чтобы максимально эффективно обеспечить подготовку хозяйств к сезонным полевым работам.



