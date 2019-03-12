Тамбовщина получит господдержку на 9 млрд рублей Комментариев: 0



По нескольким направлениям Тамбовщина получит больший объем господдержки, чем многие другие регионы ЦФО: на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов в сельской местности, улучшение жилищных условий сельских жителей, обеспечение жильем молодых семей, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров.



Отметим, что дополнительно к выделяемым средствам органы исполнительной власти области планируют привлечь еще более 2 млрд рублей межбюджетных целевых трансфертов, в том числе в рамках национальных проектов – более 190 млн рублей.



В соответствии с указом президента страны "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Тамбовская область принимает участие в 11 национальных проектах, реализуя 49 региональных проектов. В настоящее время в Тамбовской области по каждому национальному и региональному проекту определены кураторы из числа заместителей главы администрации области. Общий объем господдержки из федерального бюджета в этом году для Тамбовской области составит более 9,1 млрд рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2018 году. Как сообщает обладминистрация, почти 4,6 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов.По нескольким направлениям Тамбовщина получит больший объем господдержки, чем многие другие регионы ЦФО: на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов в сельской местности, улучшение жилищных условий сельских жителей, обеспечение жильем молодых семей, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров.Отметим, что дополнительно к выделяемым средствам органы исполнительной власти области планируют привлечь еще более 2 млрд рублей межбюджетных целевых трансфертов, в том числе в рамках национальных проектов – более 190 млн рублей.В соответствии с указом президента страны "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Тамбовская область принимает участие в 11 национальных проектах, реализуя 49 региональных проектов. В настоящее время в Тамбовской области по каждому национальному и региональному проекту определены кураторы из числа заместителей главы администрации области.



