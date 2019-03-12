Износ магистральных коллекторов Тамбова составляет 87% Комментариев: 0



В середине марта в центре Тамбова, на улице Рабочая, обрушился очередной канализационный коллектор. До этого на улице Гастелло легковой автомобиль попал в асфальтовую ловушку из-за разрушенной канализационной трубы. А еще раньше серьезные аварии в районе ТРЦ «Рио» и пересечения улиц Набережная и Максима Горького едва не стали причиной загрязнения реки Цны.



Сообщения о ЧП на канализационных сетях Тамбова появляются два-три раза в месяц. По оценке председателя комитета гордумы по городскому хозяйству Алексея Власкина общее состояние системы действительно можно охарактеризовать как плачевное. Городские власти еще в 2016 году начали работу по подготовке концессионного соглашения, призванного навести порядок в системе. Но дальше бумаг дело пока не идет.



Глава города Сергей Чеботарев отметил, что важным шагом в нужном направлении стала инвентаризация сетей. В прошлом году все бесхозные объекты были внесены в городской реестр, но в аренду они до сих пор не переданы. Тот же коллектор на улице Рабочая не числится ни на чьем балансе, соответственно, средства на его содержание и ремонт не заложены ни в одном бюджете.



В городе сложилась практика, при которой муниципалитет в подобных случаях собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой принимается протокольное решение, на кого возложить устранение неполадок. Традиционно все аварии на канализационных сетях в Тамбове устраняет гарантирующий поставщик услуги водоотведения – ОАО «Тамбовские коммунальные системы». Но кто должен оплачивать эти работы – вопрос до сих пор открытый.



За 2018 год компания направила в суд три иска о возмещении затрат на восстановление бесхозных сооружений на общую сумму в 15 млн рублей. Согласно позиции горадминистрации, все расходы на восстановление должен нести гарантирующий поставщик. Более того, в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», средства на эксплуатацию и ремонт сетей (включая бесхозные) должны быть заложены в тариф.



Однако с тарифообразованием на воду в городе тоже не всё просто. В настоящий момент ТКС обжалуют в антимонопольной службе расчеты, положенные в основу тарификации на 2019 год. По подсчетам компании, в тарифе не учтены расходы на водоснабжение и водоотведение почти на 58 млн рублей. Таким образом, Тамбовские коммунальные системы дважды несут убытки – оплачивая за свой счет содержание не переданного городом имущества и недополучая средства из тарифа. По итогам 2017 года ТКС показали убыток почти в 100 млн рублей.



Как удалось выяснить, сложное финансовое положение гарантирующего поставщика вынуждает головную компанию задуматься о сокращении убыточного подразделения. В этом случае восстанавливать ветхие сети в городе будет некому и не на что. Износ магистральных коллекторов Тамбова, общая протяженность которых превышает 500 км, составляет 87%, износ очистных сооружений – больше 60%, сообщает ИА "Абирег" со ссылкой на городскую администрацию. За прошлый год в Тамбове было зафиксировано 30 крупных аварий на канализационных сетях.В середине марта в центре Тамбова, на улице Рабочая, обрушился очередной канализационный коллектор. До этого на улице Гастелло легковой автомобиль попал в асфальтовую ловушку из-за разрушенной канализационной трубы. А еще раньше серьезные аварии в районе ТРЦ «Рио» и пересечения улиц Набережная и Максима Горького едва не стали причиной загрязнения реки Цны.Сообщения о ЧП на канализационных сетях Тамбова появляются два-три раза в месяц. По оценке председателя комитета гордумы по городскому хозяйству Алексея Власкина общее состояние системы действительно можно охарактеризовать как плачевное. Городские власти еще в 2016 году начали работу по подготовке концессионного соглашения, призванного навести порядок в системе. Но дальше бумаг дело пока не идет.Глава города Сергей Чеботарев отметил, что важным шагом в нужном направлении стала инвентаризация сетей. В прошлом году все бесхозные объекты были внесены в городской реестр, но в аренду они до сих пор не переданы. Тот же коллектор на улице Рабочая не числится ни на чьем балансе, соответственно, средства на его содержание и ремонт не заложены ни в одном бюджете.В городе сложилась практика, при которой муниципалитет в подобных случаях собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой принимается протокольное решение, на кого возложить устранение неполадок. Традиционно все аварии на канализационных сетях в Тамбове устраняет гарантирующий поставщик услуги водоотведения – ОАО «Тамбовские коммунальные системы». Но кто должен оплачивать эти работы – вопрос до сих пор открытый.За 2018 год компания направила в суд три иска о возмещении затрат на восстановление бесхозных сооружений на общую сумму в 15 млн рублей. Согласно позиции горадминистрации, все расходы на восстановление должен нести гарантирующий поставщик. Более того, в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», средства на эксплуатацию и ремонт сетей (включая бесхозные) должны быть заложены в тариф.Однако с тарифообразованием на воду в городе тоже не всё просто. В настоящий момент ТКС обжалуют в антимонопольной службе расчеты, положенные в основу тарификации на 2019 год. По подсчетам компании, в тарифе не учтены расходы на водоснабжение и водоотведение почти на 58 млн рублей. Таким образом, Тамбовские коммунальные системы дважды несут убытки – оплачивая за свой счет содержание не переданного городом имущества и недополучая средства из тарифа. По итогам 2017 года ТКС показали убыток почти в 100 млн рублей.Как удалось выяснить, сложное финансовое положение гарантирующего поставщика вынуждает головную компанию задуматься о сокращении убыточного подразделения. В этом случае восстанавливать ветхие сети в городе будет некому и не на что.



