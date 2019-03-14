В 2018 году тамбовчанам выпустили больше миллиона платежных карт Комментариев: 0



Более 25% эмитированных карт приходится на национальные платежные карты «Мир». За 2018 год по данным картам было совершено более 26,3 млн операций на общую сумму порядка 43,3 млрд рублей. Для сравнения: за 2017 год с помощью карт «Мир» жители региона совершили около 4 млн операций на общую сумму 8,1 млрд рублей. На начало 2019 года в регионе действовало свыше 15,7 тыс. устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием карт (банкоматы, платежные и электронные терминалы).



В целом по стране в 2018 году картами было оплачено товаров и услуг на 21 трлн рублей. Таким образом, общий объем безналичных операций – более 48 трлн рублей – почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей). За 2018 год в Тамбовской области на 43,8% увеличилось количество операций по безналичной оплате товаров и услуг. Всего за 12 месяцев было проведено 91,1 млн таких операций на общую сумму 62,3 млрд рублей. Как отмечают в тамбовском филиале Банка России по ЦФО, по итогам 2018 года для жителей региона было выпущено более 1,2 млн платежных карт. С их помощью совершено порядка 125,6 млн операций на общую сумму 268 млрд рублей.Более 25% эмитированных карт приходится на национальные платежные карты «Мир». За 2018 год по данным картам было совершено более 26,3 млн операций на общую сумму порядка 43,3 млрд рублей. Для сравнения: за 2017 год с помощью карт «Мир» жители региона совершили около 4 млн операций на общую сумму 8,1 млрд рублей. На начало 2019 года в регионе действовало свыше 15,7 тыс. устройств, предназначенных для осуществления операций с использованием карт (банкоматы, платежные и электронные терминалы).В целом по стране в 2018 году картами было оплачено товаров и услуг на 21 трлн рублей. Таким образом, общий объем безналичных операций – более 48 трлн рублей – почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей).



