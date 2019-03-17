Закредитованность тамбовчан растет Комментариев: 0



Как сообщает Банк России, по итогам первого месяца 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 24,2% - до 76,6 млрд рублей. Размер ссудной задолженности увеличился как по ипотечным жилищным кредитам (на 28,4%), так и по потребительским кредитам (на 21,5%). Причем качество кредитного портфеля улучшилось – доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц снизилась относительно января 2018 года на 2,3 процентных пункта.



«Увеличение спроса на потребительские кредиты говорит о высокой экономической активности населения. Розничный кредитный портфель растет в три раза интенсивнее, чем накопления. Но при этом совокупная сумма сбережений населения региона в абсолютном выражении больше, чем объем выданных кредитов», – поясняет управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. В январе 2019 года банки предоставили жителям Тамбовской области кредитов на общую сумму 4,6 млрд рублей, что на 38,9% больше, чем в январе прошлого года. Доля потребительских кредитов в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 78%, - их выдано на сумму 3,6 млрд рублей. Это превышает показатель января годом ранее на 43,9%.Как сообщает Банк России, по итогам первого месяца 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 24,2% - до 76,6 млрд рублей. Размер ссудной задолженности увеличился как по ипотечным жилищным кредитам (на 28,4%), так и по потребительским кредитам (на 21,5%). Причем качество кредитного портфеля улучшилось – доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц снизилась относительно января 2018 года на 2,3 процентных пункта.«Увеличение спроса на потребительские кредиты говорит о высокой экономической активности населения. Розничный кредитный портфель растет в три раза интенсивнее, чем накопления. Но при этом совокупная сумма сбережений населения региона в абсолютном выражении больше, чем объем выданных кредитов», – поясняет управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.



