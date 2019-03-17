Почти бесплатное ГБО на автомобиль Комментариев: 0



Минусы Официальное оформление документов на ГБО сейчас больше всего угрожает масштабному проекту Минэнерго. С 1 июля этого года в России вступает в силу ГОСТ «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Он определяет новые процедуры проверки соответствия (требованиям регламента «О безопасности колесных транспортных средств») для автомобилей, у которых вносятся изменения в конструкцию. Теперь автомобили, оборудуемые ГБО, необходимо в обязательном порядке предоставлять в аккредитованные испытательные лаборатории — таких организаций в России всего около 20. Грядущий ажиотаж, вызванный субсидиями на переоборудование автомобилей, породит огромные очереди в этих немногочисленных испытательных центрах, куда придется свозить автомобили со всей страны.



Чрезвычайно затянута и сама процедура получения разрешения на оборудование в этих лабораториях. Автомобилист обязан предоставить в испытательный орган 10 различных документов и уплатить взнос 8–20 тыс. рублей. Ожидание согласования составляет 15–20 дней. После нужно снова предоставить автомобиль на техосмотр и зарегистрировать внесенные изменения в ГИБДД. Перевод частных автомобилей россиян на газомоторное топливо (метан) будет субсидироваться государством. По данным газеты "Известия" , для легковых автомобилей предварительный размер максимальной субсидии составляет 27 тыс. рублей при эталонной стоимости переоборудования 90 тыс. рублей. Для легкого коммерческого транспорта (LCV) госдотация на переоборудование определена в размере 48 тыс. рублей, автобусов до 8 м — 63 тыс. рублей, свыше 8 м — 111 тыс. рублей, грузовиков — 114 тыс. рублей, магистральных тягачей — 147 тыс. рублей.Официальное оформление документов на ГБО сейчас больше всего угрожает масштабному проекту Минэнерго. С 1 июля этого года в России вступает в силу ГОСТ «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Он определяет новые процедуры проверки соответствия (требованиям регламента «О безопасности колесных транспортных средств») для автомобилей, у которых вносятся изменения в конструкцию. Теперь автомобили, оборудуемые ГБО, необходимо в обязательном порядке предоставлять в аккредитованные испытательные лаборатории — таких организаций в России всего около 20. Грядущий ажиотаж, вызванный субсидиями на переоборудование автомобилей, породит огромные очереди в этих немногочисленных испытательных центрах, куда придется свозить автомобили со всей страны.Чрезвычайно затянута и сама процедура получения разрешения на оборудование в этих лабораториях. Автомобилист обязан предоставить в испытательный орган 10 различных документов и уплатить взнос 8–20 тыс. рублей. Ожидание согласования составляет 15–20 дней. После нужно снова предоставить автомобиль на техосмотр и зарегистрировать внесенные изменения в ГИБДД.



