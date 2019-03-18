В Тамбове отремонтируют дороги на девяти улицах Комментариев: 0



Объекты для ремонта на 2019 год в Тамбове:

ул. Авиационная (от ул.комиссара Московского до ул.Ипподромной) - 2,7 км

ул. Базарная (от ул.Октябрьской до Северной площади) - 1,1 км

ул. Киквидзе (от ул.Авиационной до трассы Москва- Волгоград) - 1 км

ул. Карла Маркса (от ул.Астраханской до ул.Интернациональной) - 2,2 км

ул. Магистральная (от ул.Рылеева до ул.Мичуринской) - 1,2 км

Моршанское шоссе (от пл.Комсомольской до ул.Урожайной) - 2,4 км

ул. комиссара Московского (от ул.Октябрьской до ул.Киквидзе) - 1,1 км

ул. Базарная (от ул.Лермонтовской до ул.Коммунальной) - 1,6 км

ул. 40 лет Октября (от ул. Авиационной до ул.им.Фрунзе) - 1 км

ул. Пролетарская (от ул.Лермонтовской до ул.Интернациональной) - 1,5 км

Итого по городу: 15,8 км



Региональные дороги:

Тамбов-Шацк 9,6 км

Моршанск – Пичаево 7 км



Итого по региональным дорогам: 16,6 км

Итого по проекту: 32,4 км

В Тамбовской области в 2019 году будет отремонтировано более 32 километров автодорог. На эти цели направят 613 миллионов рублей, сообщает обладминистрация. В перечень вошли два участка региональных дорог протяженностью почти 17 километров – с 3-го по 13-й километр трассы Тамбов – Шацк и с 5-го по 12-й километр трассы Моршанск – Пичаево, а также 9 улиц в областном центре. В Тамбове масштабные работы запланированы на 9 улицах - Авиационной, Базарной, Карла Маркса, Киквидзе, Комиссара Московского, Магистральной, Моршанском шоссе, Пролетарской, 40 лет Октября. Протяженность отремонтированных дорог в Тамбове составит почти 16 километров.Объекты для ремонта на 2019 год в Тамбове:ул. Авиационная (от ул.комиссара Московского до ул.Ипподромной) - 2,7 кмул. Базарная (от ул.Октябрьской до Северной площади) - 1,1 кмул. Киквидзе (от ул.Авиационной до трассы Москва- Волгоград) - 1 кмул. Карла Маркса (от ул.Астраханской до ул.Интернациональной) - 2,2 кмул. Магистральная (от ул.Рылеева до ул.Мичуринской) - 1,2 кмМоршанское шоссе (от пл.Комсомольской до ул.Урожайной) - 2,4 кмул. комиссара Московского (от ул.Октябрьской до ул.Киквидзе) - 1,1 кмул. Базарная (от ул.Лермонтовской до ул.Коммунальной) - 1,6 кмул. 40 лет Октября (от ул. Авиационной до ул.им.Фрунзе) - 1 кмул. Пролетарская (от ул.Лермонтовской до ул.Интернациональной) - 1,5 кмИтого по городу: 15,8 кмРегиональные дороги:Тамбов-Шацк 9,6 кмМоршанск – Пичаево 7 кмИтого по региональным дорогам: 16,6 кмИтого по проекту: 32,4 км



