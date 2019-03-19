Мичуринский завод "Прогресс" сделал искусственное сердце Комментариев: 0



Основная продукция "Прогресса" летает в баллистических ракетах, помогает управлять боевыми самолетами и другим оружием. Предприятие создает чрезвычайно точные механизмы и миниатюрные электродвигатели, работает с материалами в разы тоньше человеческого волоса, а сборочный цех отделен от фундамента специальными демпферами, гасящими любые вибрации. Детали размером с маковое зерно соединяют под микроскопом, используя немагнитный латунный инструмент и деревянные палочки, не оставляющие царапин. Как раз то, что нужно для создания искусственного сердца.



- Это военный двигатель с медицинскими хитростями. Внутри не должно быть зазоров и царапин, чтобы избежать образования тромбов, - рассказал ведущий конструктор Роман Петров.



В титановом, размером с конфету корпусе заключен сложный и очень точный механизм. Электрическое поле вращает затейливо вырезанные роторы на опорах из комохрома, сверхпрочного сплава кобальта, хрома и молибдена. Он практически вечен и не дает пыли. Спрятанные в стенках датчики считывают частоту вращения и подают команды усилить или уменьшить кровоток. Внутренние поверхности отполированы и покрыты алмазным напылением. Из корпуса выходят две изогнутые трубки-канюли - они вживляются в артерии, - и разъем с резьбой для управляющего кабеля. Мичуринский завод "Прогресс" освоил производство искусственных сердец. Миниатюрный насос, сложностью и точностью не уступающий часовому механизму, заменяет отказавшую мышцу, позволяя пациенту дожить до пересадки органа. Насос циркулярный, поэтому пульса у носителей искусственных сердец нет. Последняя разработка завода - детское сердце, отличающееся от взрослого размерами и мощностью, сообщает "Российская Газета" Основная продукция "Прогресса" летает в баллистических ракетах, помогает управлять боевыми самолетами и другим оружием. Предприятие создает чрезвычайно точные механизмы и миниатюрные электродвигатели, работает с материалами в разы тоньше человеческого волоса, а сборочный цех отделен от фундамента специальными демпферами, гасящими любые вибрации. Детали размером с маковое зерно соединяют под микроскопом, используя немагнитный латунный инструмент и деревянные палочки, не оставляющие царапин. Как раз то, что нужно для создания искусственного сердца.- Это военный двигатель с медицинскими хитростями. Внутри не должно быть зазоров и царапин, чтобы избежать образования тромбов, - рассказал ведущий конструктор Роман Петров.В титановом, размером с конфету корпусе заключен сложный и очень точный механизм. Электрическое поле вращает затейливо вырезанные роторы на опорах из комохрома, сверхпрочного сплава кобальта, хрома и молибдена. Он практически вечен и не дает пыли. Спрятанные в стенках датчики считывают частоту вращения и подают команды усилить или уменьшить кровоток. Внутренние поверхности отполированы и покрыты алмазным напылением. Из корпуса выходят две изогнутые трубки-канюли - они вживляются в артерии, - и разъем с резьбой для управляющего кабеля.



