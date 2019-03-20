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Вклады тамбовчан превышают кредиты на 15,2 млрд рублей
Сегодня, 08:23
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Вклады жителей Тамбовской области в январе 2019 года увеличились на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составили 91,8 млрд рублей. В структуре депозитов населения преобладают рублевые вклады, доля которых составила 94,9%, сообщили в тамбовском отделении Банка России.
Объем депозитов юридических лиц в Тамбовской области достиг 8,9 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях составили порядка 2,8 млрд рублей. Как отмечает управляющий тамбовским отделении Банка России Михаил Носенков, вклады населения как и прежде занимают основную долю в объеме привлеченных средств (79,6%). По итогам января сбережения населения на 15,2 млрд рублей превысили ссудную задолженность жителей Тамбовской области перед банками.
На 1 февраля на территории Тамбовской области действовали 1 региональный банк, 2 филиала банков, головная организация которых находятся в другом регионе, 233 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).
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