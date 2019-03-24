Тамбовская теплоэнергетическая компания: банкротство и уголовные дела Комментариев: 0 В отношении одного из сотрудников обанкротившейся «Тамбовской теплоэнергетической компании» (ТТК) возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» и ввел процедуру конкурсного производства, сообщает



В соответствии с материалами суда, МУП «Тамбовтеплосервис» (ТТС) инициировало дело о банкротстве ТТК в апреле 2018 года. Наблюдение было введено в отношении компании почти через полгода – в конце сентября. Временным управляющим был утвержден член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» Лев Васильев, в реестр кредиторов был включен долг более чем в 361 тыс. рублей.



Согласно финансовому отчету временного управляющего, в третью очередь реестра требований кредиторов ТТК входит долг в 278,5 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Андрей Коняхин из СРО «Дело». Отчет о его работе будет заслушан на следующем заседании суда 17 сентября.



ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» фактически является посредником между ресурсоснабжающей организацией (МУП «ТТК») и конечными потребителями. Оно было создано АО «ГТ Энерго» и ТОГУП «Единый расчетный центр» в 2016 году как единая теплоснабжающая организация Ленинского и Советского районов Тамбова. Одной из целей создания являлась реализация проекта по модернизации системы теплоснабжения в северной части города. По данным Kartoteka.ru, выручка ТТК в 2017 году превышает 1,07 млрд рублей, убыток – 41,9 млн рублей. В отношении одного из сотрудников обанкротившейся «Тамбовской теплоэнергетической компании» (ТТК) возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» и ввел процедуру конкурсного производства, сообщает ИА «Абирег» В соответствии с материалами суда, МУП «Тамбовтеплосервис» (ТТС) инициировало дело о банкротстве ТТК в апреле 2018 года. Наблюдение было введено в отношении компании почти через полгода – в конце сентября. Временным управляющим был утвержден член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело» Лев Васильев, в реестр кредиторов был включен долг более чем в 361 тыс. рублей.Согласно финансовому отчету временного управляющего, в третью очередь реестра требований кредиторов ТТК входит долг в 278,5 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Андрей Коняхин из СРО «Дело». Отчет о его работе будет заслушан на следующем заседании суда 17 сентября.ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» фактически является посредником между ресурсоснабжающей организацией (МУП «ТТК») и конечными потребителями. Оно было создано АО «ГТ Энерго» и ТОГУП «Единый расчетный центр» в 2016 году как единая теплоснабжающая организация Ленинского и Советского районов Тамбова. Одной из целей создания являлась реализация проекта по модернизации системы теплоснабжения в северной части города. По данным Kartoteka.ru, выручка ТТК в 2017 году превышает 1,07 млрд рублей, убыток – 41,9 млн рублей.



