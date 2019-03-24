Жители Тамбовской области взяли в январе 565 ипотечных кредитов Комментариев: 0



Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в регионе на 1 февраля 2019 составляет 31,3 миллиарда рублей. Это на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом просроченная задолженность составляет 0,4%, то есть большинство заемщиков своевременно исполняют свои обязательства по ипотеке. Средневзвешенный срок ипотечного кредитования – 17,6 лет, средняя сумма ипотечного кредита – 1,8 миллиона рублей. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе составила 9,8% годовых.



«Мы полагаем, что увеличение текущего спроса на ипотечные кредиты связано в том числе как с последними инициативами Правительства Российской Федерации, касающимися ипотечного кредитования, так и изменениями в регулировании долевого строительства», - сообщил управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков. За первый месяц 2019 года в Тамбовской области было выдано 565 ипотечных жилищных кредитов. Это в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Общая сумма ипотечных кредитов составила 1 миллиард рублей, превысив показатель аналогичного периода 2018 года на 23,7%, сообщает Банк России.Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам в регионе на 1 февраля 2019 составляет 31,3 миллиарда рублей. Это на 28,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом просроченная задолженность составляет 0,4%, то есть большинство заемщиков своевременно исполняют свои обязательства по ипотеке. Средневзвешенный срок ипотечного кредитования – 17,6 лет, средняя сумма ипотечного кредита – 1,8 миллиона рублей. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе составила 9,8% годовых.«Мы полагаем, что увеличение текущего спроса на ипотечные кредиты связано в том числе как с последними инициативами Правительства Российской Федерации, касающимися ипотечного кредитования, так и изменениями в регулировании долевого строительства», - сообщил управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.



