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Декларацию о доходах физических лиц нужно подать до 30 апреля

Сегодня, 17:02
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Декларацию о доходах физических лиц нужно подать до 30 апреляДо завершения декларационной кампании 2019 года осталось 34 дня. Подать декларацию о доходах нужно до 30 апреля. Налог на доходы физических лиц обычно уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). В Тамбове налоговая инспекция расположена по адресу: бульвар Строителей, д. 4.

Обязанность представить декларацию 3-НДФЛ возникает: при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования); при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации; при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
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