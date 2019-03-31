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Тамбовская область на 56 месте по доступности ипотеки
Сегодня, 09:24
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Тамбовская область заняла 56 место в рейтинге регионов по доступности ипотечных кредитов по итогам 2018 года. Все соседние регионы находятся на более высоких местах в рейтинге: Рязанская область – 27 место, Липецкая – 34, Саратовская – 40, Воронежская – 43, Пензенская – 52, сообщает РИА Рейтинг.
По итогам 2018 года в Тамбовской области построено 858865 кв. м жилья. В целом по России в прошлом году введено 75 млн. кв. м жилья.
В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячный платеж по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался для приобретения семьей двухкомнатной квартиры среднего качества в своем регионе площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30%.
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