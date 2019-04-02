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На рынке труда Тамбовской области требуются производственники и рабочие
Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии и резюме на сайте hh.ru в Тамбовской области и выяснили, какие специалисты были востребованы на рынке труда в первом квартале 2019 года и какую заработную плату им предлагают. По-прежнему на первом месте по востребованности у тамбовских работодателей специалисты сферы «Продажи» - 21% от общего числа вакансий на hh.ru в области. Вторую строчку рейтинга занимает сфера «Рабочий персонал» (10%), на третьей – «Производство» (9%).
Что касается зарплатных предложений в указанных областях, самый большой средний уровень дохода предлагают квалифицированным рабочим – около 60 500 рублей, меньше всего готовы платить специалистам сферы «Административный персонал» - 25 000 рублей.
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