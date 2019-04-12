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Где тамбовские яблочки?
Сегодня, 10:44
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В Тамбовской области в 2018 году было заложено около 665 га фруктовых садов, а в 2019 году планируется заложить 624 гектара. Большинство садов – яблоневые.
Валовой сбор плодов и ягод в сельхозпредприятиях Тамбовской области в 2018 году по предварительным данным обладминистрации, составил более 20 тысяч тонн, что почти в 2,5 раза превышает показатель 2017 года. Такие небольшие объемы мало влияют на рынок. В магазинах Тамбовской области широко представлены яблоки из других стран.
Для сравнения в Белгородской области с 2015 года закладывают более тысячи гектар фруктовых садов ежегодно. Как отметил начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Станислав Алейник, «наша стратегическая цель – 1 млн тонн семечковых и косточковых культур, и мы к ней идём. Нам надо 34 тыс. га интенсивных садов».
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