Тамбовскому малому бизнесу попробуют помочь Комментариев: 0

На еженедельном совещании у главы администрации области Александра Никитина обсудили вопросы реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это актуальная проблема, поскольку малый бизнес стремительно теряет позиции в Тамбовской области. Только в 2018 году количество малых предприятий



Как сообщает обладминистрация, глава региона призвал активнее работать с бизнес-сообществом, привлекая инвестиции в экономику области. В региональном проекте по развитию предпринимательства до 2024 года ставится задача увеличения количества субъектов МСП почти на 30 процентов. Условиями для стимулирования предпринимательской инициативы являются: доступ к льготному кредитованию, развитие микрофинансирования и лизинга. Сегодня действуют механизмы господдержки в этих направлениях. О том, как это реализуется в нашем регионе, рассказали начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева, начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов и руководитель Фонда содействия кредитованию МСП Тамбовской области Андрей Блудов.



Александр Никитин поручил активнее информировать предпринимателей о новых возможностях, программах, рассказывать, какие сферы и производства являются приоритетными для региона и получают господдержку, а также призвал шире распространять успешные практики государственно-частного партнерства.



- Нужно выстроить системную работу с действующими и потенциальными предпринимателями, с молодежью, в том числе, через конкурс «Лидеры Тамбовщины». Это наша общая задача — донести максимум информации, ответить на все интересующие людей вопросы. И тогда количество желающих участвовать в этих проектах, пользоваться преференциями от государства для инвестирования в экономику области и развития своего дела будет больше. Это приведет к выполнению философской идеи нацпроекта – развитию предпринимательской инициативы. Наша с вами задача - эту инициативу культивировать, - сказал Александр Никитин. На еженедельном совещании у главы администрации области Александра Никитина обсудили вопросы реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это актуальная проблема, поскольку малый бизнес стремительно теряет позиции в Тамбовской области. Только в 2018 году количество малых предприятий снизилось на 1,9 процента Как сообщает обладминистрация, глава региона призвал активнее работать с бизнес-сообществом, привлекая инвестиции в экономику области. В региональном проекте по развитию предпринимательства до 2024 года ставится задача увеличения количества субъектов МСП почти на 30 процентов. Условиями для стимулирования предпринимательской инициативы являются: доступ к льготному кредитованию, развитие микрофинансирования и лизинга. Сегодня действуют механизмы господдержки в этих направлениях. О том, как это реализуется в нашем регионе, рассказали начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева, начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов и руководитель Фонда содействия кредитованию МСП Тамбовской области Андрей Блудов.Александр Никитин поручил активнее информировать предпринимателей о новых возможностях, программах, рассказывать, какие сферы и производства являются приоритетными для региона и получают господдержку, а также призвал шире распространять успешные практики государственно-частного партнерства.- Нужно выстроить системную работу с действующими и потенциальными предпринимателями, с молодежью, в том числе, через конкурс «Лидеры Тамбовщины». Это наша общая задача — донести максимум информации, ответить на все интересующие людей вопросы. И тогда количество желающих участвовать в этих проектах, пользоваться преференциями от государства для инвестирования в экономику области и развития своего дела будет больше. Это приведет к выполнению философской идеи нацпроекта – развитию предпринимательской инициативы. Наша с вами задача - эту инициативу культивировать, - сказал Александр Никитин.



