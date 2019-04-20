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» » » В Тамбовской области меньше подделывают деньги

В Тамбовской области меньше подделывают деньги

Сегодня, 09:39
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В Тамбовской области меньше подделывают деньгиЗа первый квартал 2019 года в банковском секторе Тамбовской области была обнаружена 31 поддельная банкнота, что на 20 единиц меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в Банке России.

Традиционно среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных номиналов. Первое место, как и годом ранее, остается за пятитысячными. За три месяца их подделали 20 раз. Фальшивых тысячерублевых банкнот выявлено девять (на 5 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Появились в области и поддельные банкноты номиналом 2 тыс. рублей. Таких было выявлено две единицы.

«Тамбовчанам при получении наличных денег следует проявлять внимательность. Если в руках оказалась сомнительная банкнота, ни в коем случае не следует пытаться избавиться от нее, расплатившись ею, например, в магазине. Лучше заявить о своей находке сотрудникам полиции», – обратил внимание управляющие Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

Получить необходимую информацию о защитных признаках и самостоятельно проверить подлинность банкнот, находящихся в обращении, можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России».
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В Тамбовской области меньше подделывают деньги

Сегодня, 09:39
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За первый квартал 2019 года в банковском секторе Тамбовской области была обнаружена 31 поддельная банкнота, что на 20 единиц меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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