|
Тамбовская область заняла 74 место по доступности автомобилей
Сегодня, 10:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская область заняла 74 место по доступности покупки нового автомобиля для семей в России, сообщает РИА Рейтинг. Всего 15,42% тамбовских семей могут купить в кредит и содержать автомобиль до 500 тысяч рублей. Автомобиль стоимостью до 1,2 миллиона рублей могут купить 4,07% семей. Автомобиль до 5 миллионов рублей доступен для 0,27% тамбовских семей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.