Тамбовская область заняла 74 место по доступности автомобилей 0 Тамбовская область заняла 74 место по доступности покупки нового автомобиля для семей в России. Всего 15,42% тамбовских семей могут купить в кредит и содержать автомобиль до 500 тысяч рублей.

Десятки тысяч тамбовчан встретили Первомай 0 Сегодня в городе Тамбове и других муниципальных образования области прошли праздничные мероприятия посвященные – международному дню солидарности трудящихся. Десятки тысяч человек приняли участие в демонстрации и митинге, который состоялся у ЛДС «Кристалл» при участии профсоюзов и партии «Единая

Рост проезда в общественном транспорте может составить два рубля 0 Руководство комитета городского хозяйства администрации города Тамбова заявило, что проезд в общественном транспорте в 2019 году не подорожает до 24 рублей, хотя это является экономически обоснованным тарифом.

Завершился Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова 0 В Тамбове завершился XXXVIII Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова, завершающее мероприятие прошло на сцене Тамбовского драматического театра.

ТГТУ будет реализовывать совместные русско-японские проекты 0 Тамбовский государственный технический университет подписал соглашение с японским обществом Дружбы и обществом «Тамба-Тамбов» по реализации совместных проектов в рамках укрепления дружбы и сотрудничества между странами.

В Мичуринске планируют создать общественные префектуры 0 Вчера в администрации города Мичуринска прошло рабочее совещание по вопросам создания префектур с участием руководителей органов местного самоуправления и депутата Тамбовской областной Думы Ирины Тен.

В России отмечают 370-летие пожарной охраны 0 Царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года учредил службу пожарной охраны в Москве. Начальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области полковник Олег Зацепин поздравил с 370-летней годовщиной пожарной охраны России.

Автобусы на дачи откроют с 1 мая 0 С 1 мая в Тамбове откроют дачные маршруты. Для тамбовчан будет организовано движение по автобусным маршрутам № 2 «Автовокзал «Тамбов» - Динамо - Эльдорадо», № 28 «Рылеева - Магистральная - Дом ветеранов», № 101 «Магистральная - Котовские дачи».

Тамбов в тройке беднейших городов России 0 По данным федерального социологического опроса, который был проведен в апреле 2019 года маркетинговым агентством ZOOM MARKET, самыми бедными городами России стали: Саранск, Тамбов и Саратов.

Роботы помогут доить тамбовских буренок 0 На базе АО «Голицыно» в рамках семинара-совещания специалисты сферы сельского хозяйства обсудили вопросы внедрения роботизированного доения коров и автоматизации молочных ферм Тамбовщины.

В Тамбове на улице Кавалерийской загорелся склад 0 Вчера в 14.35 поступило сообщение о пожаре на улице Кавалерийская в городе Тамбове. В результате пожара выгорел склад на площади 300 кв. м.

В Уварово ураганный ветер сорвал кровлю у дома престарелых 0 Вчера в городе Уварово сильный ветер сорвал часть кровли со здания дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В Ржаксинском районе в детском саду есть проблемы с питанием детей 0 В Ржаксинском районе заведующая детским садом привлечена к административной ответственности за ненадлежащую организацию питания детей. Размер штрафа составил всего 5 тысяч рублей.

«Посадить лидера Тамбова на заднее сиденье и прокатать 8 часов вот по этим дорогам» 0 На днях в эфире «ОТР» вышел выпуск программы «Большая страна» с участием активиста общественного движения «ДорНадзор Тамбовщина» Романа Калянова. Главная тема состояние дорог в России и в Тамбовской области в частности.

В сфере строительства выполнено работ на 3 млрд. рублей 0 В январе-марте 2019 года предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности, включая неформальный сектор экономики, выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 3,0 млрд. рублей, что меньше января-марта 2018 г. на 4,5%, - сообщает Тамбовстат.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошло Пасхальное богослужение 0 В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в городе Тамбове прошло Пасхальное богослужение.

Проезд в общественном транспорте может подорожать до 24 рублей 0 Состоялось заседание общественного совета при управлении по регулированию тарифов в Тамбовской области.

Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области 0 Выборы губернатора Тамбовской области в 2020 году проведут при помощи электронного голосования. Об этом на заседании Клуба молодых избирателей сообщил председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.

Московская фирма не справилась с уборкой кладбищ в Тамбове 0 Оказанием услуг по содержанию и обслуживанию муниципальных кладбищ города Тамбова в преддверии пасхи должна была заниматься московская фирма ООО «ФинИнвест», которая выиграла торги.