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Тамбовская область заняла 74 место по доступности автомобилей

Сегодня, 10:53
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Тамбовская область заняла 74 место по доступности автомобилей
Тамбовская область заняла 74 место по доступности покупки нового автомобиля для семей в России, сообщает РИА Рейтинг. Всего 15,42% тамбовских семей могут купить в кредит и содержать автомобиль до 500 тысяч рублей. Автомобиль стоимостью до 1,2 миллиона рублей могут купить 4,07% семей. Автомобиль до 5 миллионов рублей доступен для 0,27% тамбовских семей.
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Тамбовская область заняла 74 место по доступности автомобилей

Сегодня, 10:53
0
Тамбовская область заняла 74 место по доступности покупки нового автомобиля для семей в России. Всего 15,42% тамбовских семей могут купить в кредит и содержать автомобиль до 500 тысяч рублей.

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