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В Тамбовской области построят крупнейшую в России теплицу

Вчера, 10:49
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В Тамбовской области построят крупнейшую в России теплицуПосле завершения строительства тепличного комплекса в Мичуринском районе он станет крупнейшим в России тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта. Общая площадь составит 100 гектаров, сообщает обладминистрация. Запуск объекта на полную производственную мощность обеспечит рабочими местами почти 1400 человек.

На территории Мичуринского района продолжается реализация крупнейшего инвестиционного проекта петербургского производителя овощей «Технологии тепличного роста» по строительству высокотехнологичного тепличного комбината «Мичуринский». Запуск первой очереди, а это 30 гектаров теплиц, планируется в этом году. На территории комплекса уже установлен тестовый каркас теплицы, подводится газопровод, ведется строительство дороги. Обустроен склад оборудования, завезены энергоустановки. Интенсивные земляные работы ведутся здесь с середины 2018 года. Завершен монтаж временного электрического присоединения, определен объем водопотребления тепличного комбината - 95 процентов водоснабжения будут обеспечивать собственные артезианские скважины.

Стоимость проекта составляет свыше 28 миллиардов рублей. На предприятии будут выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Благодаря реализации этого проекта, к 2022 году Тамбовская область выйдет на стопроцентную самообеспеченность по свежим овощам. Планируется, что объем производства с выходом на полную мощность составит от 50 до 100 тысяч тонн в год (в зависимости от культур).

Напомним, реализацию этого проекта глава администрации области Александр Никитин обсудил с инвестором на XXII Петербургском форуме. По словам губернатора, развитие тепличного овощеводства — приоритетное направление АПК области в рамках курса на импортозамещение, поэтому инвестору оказана вся необходимая государственная поддержка.
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