Тамбовские школьники пишут итоговое сочинение Комментариев: 0



Для проведения сочинений (изложений) региональным управлением образования и науки определены пункты на базе 96 школ региона. Еще три пункта для выпускников с ограниченными возможностями здоровья организованы на дому.



Работы оценит специальная комиссия образовательных организаций. До 14 декабря результаты написания сочинений (изложений) будут проверены. Не позднее двух дней после проверки ребята узнают итоги, сообщает областная администрация.



Для школьников и родителей работают «горячая линия» и «телефон доверия», консультационная линия по разъяснению нормативных документов, которые регулируют проведение итогового сочинения (изложения):



(84752) 79-23-54, 79-23-24 – телефоны специалистов управления образования и науки области;



http://obraz.tambov.gov.ru/feedback/form.html - интернет-приемная сайта управления образования и науки области;



(84752) 72-77-85, 72-60-46, 72-47-41- телефоны специалистов ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»;



rcoi68@yandex.ru – адрес электронной почты.

Свои знания по русскому языку проверят 3907 тысячи учащихся школ Тамбовской области. 3899 человек – школьники (выпускники текущего года), 1 выпускник прошлых лет и 7 обучающихся профессиональных образовательных организаций. 113 человек напишут итоговую работу в форме изложения. Творческая работа является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.Для проведения сочинений (изложений) региональным управлением образования и науки определены пункты на базе 96 школ региона. Еще три пункта для выпускников с ограниченными возможностями здоровья организованы на дому.Работы оценит специальная комиссия образовательных организаций. До 14 декабря результаты написания сочинений (изложений) будут проверены. Не позднее двух дней после проверки ребята узнают итоги, сообщает областная администрация.Для школьников и родителей работают «горячая линия» и «телефон доверия», консультационная линия по разъяснению нормативных документов, которые регулируют проведение итогового сочинения (изложения):(84752) 79-23-54, 79-23-24 – телефоны специалистов управления образования и науки области;http://obraz.tambov.gov.ru/feedback/form.html - интернет-приемная сайта управления образования и науки области;(84752) 72-77-85, 72-60-46, 72-47-41- телефоны специалистов ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»;rcoi68@yandex.ru – адрес электронной почты.



