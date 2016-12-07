Четыре фестиваля, проводимые в Тамбовской области, вошли в число самых главных туристических событий страны Комментариев: 0



По сообщению региональной администрации, в это число вошли четыре тамбовских проекта – рок-фестиваль «Чернозем», Традиционные игры «Атмановские кулачки», Международная Покровская ярмарка в Тамбове, Фестиваль Мичуринского Яблока в рамках Всероссийской выставки «День садовода-2017». Эти события уже становились призёрами престижных национальных конкурсов и премий в области туризма.



«Национальный календарь событий» eventsinrussia.com - проект, инициированный Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму, работает в рамках реализации комплексной стратегии продвижения российского туристического продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России». Эксперты «Национального календаря» определили самые значимые туристические события, которые проходят в России. Из 1400 мероприятий были отобраны 200 самых ярких, которые будут презентованы на международном туристическом рынке.По сообщению региональной администрации, в это число вошли четыре тамбовских проекта – рок-фестиваль «Чернозем», Традиционные игры «Атмановские кулачки», Международная Покровская ярмарка в Тамбове, Фестиваль Мичуринского Яблока в рамках Всероссийской выставки «День садовода-2017». Эти события уже становились призёрами престижных национальных конкурсов и премий в области туризма.«Национальный календарь событий» eventsinrussia.com - проект, инициированный Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму, работает в рамках реализации комплексной стратегии продвижения российского туристического продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».



