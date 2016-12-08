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На площади Ленина временно запретят остановку автотранспорта
8 декабря 2016
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9 декабря в областном центре будет праздноваться День юриста. По сообщению местной администрации, с 7 часов утра до окончания мероприятия в городе будет запрещена остановка транспортных средств (кроме транспорта участников мероприятия). В частности, ограничения затронут площадь Ленина и Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовтеатр».
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