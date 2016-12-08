Для тамбовских любителей покататься на лыжах открылся прокат спортивного инвентаря Комментариев: 0



Стоимость одного часа аренды составляет 120 рублей. В наличие имеются лыжные ботинки всех размеров – от подросткового до 47-го.



В любое время года лыжный стадион в Тамбове пользуется популярностью среди местных жителей. Летом здесь можно покататься на велосипеде и роликах, а зимой любителям активного отдыха доступно катание на лыжах. На лыжном стадионе в парке «Дружба» открылся пункт проката лыж. Покататься здесь могут и те, у кого имеется собственный инвентарь. Взять напрокат лыжи можно с 8.30 до 20 часов ежедневно.Стоимость одного часа аренды составляет 120 рублей. В наличие имеются лыжные ботинки всех размеров – от подросткового до 47-го.В любое время года лыжный стадион в Тамбове пользуется популярностью среди местных жителей. Летом здесь можно покататься на велосипеде и роликах, а зимой любителям активного отдыха доступно катание на лыжах.



