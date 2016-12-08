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Для тамбовских любителей покататься на лыжах открылся прокат спортивного инвентаря
8 декабря 2016
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На лыжном стадионе в парке «Дружба» открылся пункт проката лыж. Покататься здесь могут и те, у кого имеется собственный инвентарь. Взять напрокат лыжи можно с 8.30 до 20 часов ежедневно.
Стоимость одного часа аренды составляет 120 рублей. В наличие имеются лыжные ботинки всех размеров – от подросткового до 47-го.
В любое время года лыжный стадион в Тамбове пользуется популярностью среди местных жителей. Летом здесь можно покататься на велосипеде и роликах, а зимой любителям активного отдыха доступно катание на лыжах.
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