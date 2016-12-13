32 тамбовских школьника посетят елку в Кремле Комментариев: 0



Поездка на Кремлевскую елку – залуженная награда для тех, кто является отличником учебы, побеждал в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Также участниками праздника становятся дети-сироты. 13 ребят из Тамбовской области заслужили право поехать на елку в Кремль по результатам учебы, побед в различных конкурсах и олимпиадах. По сообщению региональной администрации, к ним присоединятся 6 воспитанников детских домов и домов-интернатов и 13 детей из социально незащищенных семей.



На представление, которое будет проходить в Государственном Кремлевском дворце, приедут 1,5 тысячи ребят. Они увидят выступления лучших актерских и танцевальных коллективов. С новогодними праздниками их поздравят звёзды кино и эстрады.



Дети примут участие в игровых программах и конкурсах. Кроме Кремлевской елки школьников ожидает большая культурная программа – посещение Алмазного фонда и Музея Киностудии «Мосфильм». В общей сложности, в Москве школьники проведут 3 дня.



Фото областной администрации.

26 декабря состоится главное новогоднее представление страны – Кремлевская елка. Посетить этот праздник хотят многие ребята. Мечта 32 тамбовских школьников осуществится. На праздник отправятся 16 мальчишек и 16 девчонок из 11 районов Тамбовщины и 4 городов области.Поездка на Кремлевскую елку – залуженная награда для тех, кто является отличником учебы, побеждал в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Также участниками праздника становятся дети-сироты. 13 ребят из Тамбовской области заслужили право поехать на елку в Кремль по результатам учебы, побед в различных конкурсах и олимпиадах. По сообщению региональной администрации, к ним присоединятся 6 воспитанников детских домов и домов-интернатов и 13 детей из социально незащищенных семей.На представление, которое будет проходить в Государственном Кремлевском дворце, приедут 1,5 тысячи ребят. Они увидят выступления лучших актерских и танцевальных коллективов. С новогодними праздниками их поздравят звёзды кино и эстрады.Дети примут участие в игровых программах и конкурсах. Кроме Кремлевской елки школьников ожидает большая культурная программа – посещение Алмазного фонда и Музея Киностудии «Мосфильм». В общей сложности, в Москве школьники проведут 3 дня.



